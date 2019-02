Vysočina – Jihlavské muzeum začalo zkoumat zvony na Vysočině. Rozsáhlý projekt bude trvat pět let a ve třech okresech si klade za cíl zadokumentovat každý zvon.

Na celorepublikově unikátním projektu Kampanologické památky Vysočiny spolupracuje Muzeum Vysočiny Jihlava s Národním památkovým ústavem, složení týmu odborníků je velice pestré. „Chceme se na tématiku dívat mezioborově. Máme v týmu dva historiky, muzikologa, památkáře, zvonaře, který zvony vyrábí a instaluje, já budu řešit materiálovou stránku,“ vypočítal ředitel Muzea Vysočiny Jihlava Karel Malý.



V tuto chvíli ale nikdo neví, kolik zvonů vlastně na Vysočině je. „Není žádný seznam, kolik zvonů existuje. Z praktických důvodů jsme si řekli, že tři okresy uděláme tak, že si na každý z těch zvonů chceme sáhnout. Jsou to okresy Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ uvedl Malý. Původní odhad byl, že se na území těchto okresů nachází tisíc dvě stě zvonů, ale po prvních dvou měsících zkoumání se ukazuje, že ve skutečnosti jich bude zřejmě více.

Přestože se zdá pět let jako dlouhá doba, ředitel muzea nepředpokládá, že by stihli udělat kompletní dokumentaci. Ani za situace, kdy se bude na Třebíčsku a Pelhřimovku dělat kontrola jen namátkově. „Tématu se budeme věnovat i po skončení projektu,“ řekl.



Malý s týmem jezdí do obcí, kde se ptají místních za zvony. Další otázkou je pak přístupnost zvonu. „Měli jsme si do týmu vzít i horolezce,“ usmál se Malý. Některé zvony v kostelech jsou ve výšce třeba sedmi metrů a vede k nim jen lano. Často jsou historické zvony i na požárních zbrojnicích. Zkoumají se úlomky zvonů i v muzeích. O zajímavé objekty přitom není nouze, například ve Zhoři našli badatelé zvon z roku čtrnáct set. Na druhou stranu nacházejí i nové zvony.



V této fázi projektu probíhá focení, kontrola rozměrů a posuzuje se zvuk. Většinou stačí poslat audio nahrávku, ale už se také objevil zvon, který si bude muset muzikolog poslechnout přímo na místě. Ke slovu postupně přijde i chemická analýza. Pro potřeby zkoumání stačí vzorek velikosti špendlíkové hlavičky, případně lze použít přístroj, který vše podstatné zjistí z pouhého přiložení ke zvonu.



Projekt si vyžádá přes pět milionů korun, vše pokryjí dotace ministerstva kultury. Třebaže bude projekt primárně zaměřen výzkumně, výsledky budou předloženy srozumitelnou formou i široké veřejnosti.