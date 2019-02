Jiřice, Hněvkovice – Na půlroční život na objízdných trasách si už druhý týden zvykají lidé v Jiřicích a Hněvkovicích. Ze soboty 12. na neděli 13. května dojde v samé blízkosti těchto vesnic na zbourání dálničních nadjezdů, které byly téměř čtyři desetiletí důležitou součástí silničního napojení na nedaleký Humpolec.

Most u Jiřic půjde o víkendu k zemi. | Foto: Deník / Jiří Jíra

Už o posledním dubnovém víkendu byly oba mosty kvůli přípravám na demolici, která je součástí kompletní modernizace dálnice D1, uzavřeny, v Jiřicích a Hněvkovicích už začala adaptace na cestování po provizorních komunikacích.

V Jiřicích uzavření mostu už pocítili, a vesměs negativně. Přes téměř celou obec musí teď jezdit auta do průmyslové zóny, která se nachází poblíž onoho mostu, který půjde teď o víkendu k zemi. „Přes ves začaly jezdit kamiony z průmyslové zóny, samozřejmě, že pociťujeme nárůst dopravy,“ potvrdil starosta Jiřic Miroslav Jirků.

Úplně v klidu ho nenechává ani vynucený přesun autobusové zastávky. „Na jejím provizorním stanovišti je větší provoz aut i větší pohyb dětí, to místo není tak bezpečné jako naše standardní autobusová zastávka,“ všiml si jiřický starosta.

Ještě méně se mu pak líbí chování řidičů na hlavní objízdné trase, kteří při vjezdu do obce přibrzďují na předpisovou „padesátku“ jen velice neochotně. „Málokdo tam při vjezdu do obce brzdí a respektuje značení, policie by měla na dodržování rychlosti dohlédnout,“ dodal Miroslav Jirků.

Naopak ve firmách, které se nacházejí v jiřické průmyslové zóně, zatím problémy nepociťují. Pro společnost Manatech, jednu z největších v této zóně, uzavření mostu žádné větší komplikace nepřineslo. „Ani pro samotnou firmu, ani pro naše partnery uzavření jiřického mostu žádné významné problémy nepřináší. Objízdné trasy jsou dobře značené, cestování po nich je bez komplikací,“ poznamenal Ondřej Lesina z jiřického Manatechu.

Naproti tomu v Hněvkovicích se už život zklidnil. „Už teď po necelých dvou týdnech, co je most přes dálnici uzavřený, se doprava ve vsi zklidnila,“ informovala Dana Hozlárová, předsedkyně osadního výboru v Hněvkovicích, jedné z místních částí Humpolce. „Komplikace nastaly těm, kteří bydlí na té straně Hněvkovic blíž k dálnici, když jdou na autobus. Ti musí přes celou vesnici,“ dodala.

O víkendu bude nutnost využívat jen objízdných tras definitivně zpečetěna.

Zhotovitel oprav na dálnici D1 u Humpolce v minulých dnech už zajistil přípravné práce, které musely předcházet samotnému bourání obou dálničních nadjezdů. Došlo například k odfrézování stávajícího povrchu vozovky, před víkendovou demolicí mostů musí být odstraněna ocelová zábradlí a svodidla.

Ze soboty na neděli dopravu v oblasti navíc poznamená krátkodobé uzavření dálnice u úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem, který má podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) číselné označení 11.

Podle harmonogramu, který zveřejnila stavební společnost Eurovia CS, bude dálnice uzavřena v sobotu 12. května v 19 hodin. Uzavírka je naplánována do neděle 13. května do 9 hodin.

Snesení dvou mostů není běžné

Zatímco ve směru na Brno bude doprava odkloněna na komunikace, které by si měly s přechodným nárůstem dopravní zatížení poradit bez problémů, ve směru na Prahu mohou dopravní těžkosti nastat. „Silnice třetí třídy od Humpolce na Speřice a dál na Koberovice není v dobrém stavu, jsou tam nezpevněné krajnice, tam nelze nějaké ty problémy po dobu uzavření dálnice úplně vyloučit,“ odhadoval Miroslav Jirků, starosta Jiřic, pod které patří i zmíněná místní část Speřice.

Vlastní bourání bude pak svým způsobem unikátní, neboť současné snesení dvou mostů není běžné. „Jedná se o nestandardní postup, který je vyvolán skutečností, že na úseku 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem se nachází hned čtyři nadjezdy,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Tolik nadjezdů se podle ŘSD nenachází na žádném z modernizovaných úseků. „Všechny čtyři nadjezdy není možné zbourat zároveň, protože by zásadním způsobem byla omezena prostupnost území ležícího podél dálnice D1. Proto se ŘSD rozhodlo v letošním roce v předstihu opravit dva ze čtyř nadjezdů.

Zbývající dva nadjezdy budou opraveny v příštím roce,“ vysvětlil zvolený postup Jan Studecký.