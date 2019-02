Havlíčkův Brod – Den otevřených dveří s možností nechat si vyšetřit kapacitu a průchodnosti plic i dýchacích cest spirometrem přichystalo ve čtvrtek plicní oddělení v nemocnici v Havlíčkově Brodě.

Pan Zdeněk z Přibyslavi se nechal vyšetřit preventivně. „Jsem kuřák, kouřím až šedesát denně. Chtěl bych vědět, jak na tom jsem," přiznal se pan Zdeněk. Vzhledem k minulým kuřáckým zkušenostem jsme si řekli, že nebudeme zbabělci a necháme se vyšetřit, ať víme, jak se na stavu našich plic tabákový kouř podepsal. Postup byl jednoduchý. Nejdřív přišel dotazník.

„Pacienti očekávají, že jim budeme strkat do úst nebo do nosu hadičky. Jenže samotné vyšetření je jednoduché, pacienta nijak nezatěžuje. Pacient vyplní v čekárně dotazník, sdělí svoji výšku a váhu, pak klidně vsedě dýchne do přístroje přes náustek. Na nose má přitom svorku. Nádech a výdech provede podle potřeby několikrát za sebou, výsledky zhodnotí počítač," vysvětlila postup ambulantní sestra. Vyzkoušeli jsme to a se svorkou na nose do náustku mocně zaduli. Křivka na obrazovce kupodivu křepce poskočila. Nakonec jsme obdrželi papír s výsledkem, že ventilace našich plic je normální, tudíž jsme zcela zdraví. Jenže, co je to normální?

„Vitální kapacita plic je u každého člověka jiná. Záleží na váze, výšce a věku, zda jste muž či žena," vysvětlila lékařka Eva Stillerová.

Bronchitida zabíjí

V čekárně jsme nebyli sami. O vyšetření plic byl včera značný zájem. Během necelé hodiny přišlo do ordinace lékařky víc než 13 pacientů, další na vyšetření čekali, někteří dospělí s sebou přivedli i děti. Loni si během Dne spirometrie nechalo plíce vyšetřit 68 lidí. „Spirometr přesně změří kapacitu plic a průchodnost dýchacích cest. Přístroj může odhalit i některé nemoci plic a průdušek, jako je průduškové astma a další. Vyšetření by jedenkrát ročně měli podstoupit především kuřáci nebo lidé s dlouhodobým kašlem přetrvávajícím déle než tři týdny či lidé s pocitem, že se jim těžce dýchá," doporučila lékařka. V současné době v ČR až 800 tisíc lidí trpí chronickou bronchitidou, je to v pořadí třetí choroba, na kterou se umírá. Smutné je, že počty nemocných bronchitidou se zvyšují hlavně u žen, a může za to cigaretový dým. „Dříve to byla spíš mužská nemoc, ale ženy se chtějí zřejmě vyrovnat mužům, stoupá výrazně počet kuřaček," posteskla si lékařka. V rodinách pak obecně stoupá i počet alergiků a astmatiků.