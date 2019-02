V Dukovanech byla obnovena štěpná reakce v reaktoru 2. bloku

Dukovany - V Jaderné elektrárně Dukovany ve středu energetici obnovili štěpnou reakci v reaktoru druhého bloku, který je podle plánu odstaven od loňského 16. září. „Odstávka tohoto bloku by měla skončit ve čtvrtek, kdy by měl opět začít dodávat elektřinu do sítě," řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Archív

V Dukovanech jsou od 20. ledna odstaveny dva ze čtyř reaktorových bloků. Odstávka prvního bloku potrvá do května. Energetici obnovili štěpnou reakci v reaktoru druhého bloku ve 14:30. Původně s tím počítali na středu, ale potřebné zkoušky a testy havarijní ochrany se jim podařilo udělat o něco dříve. Další zejména fyzikální testy budou provádět do čtvrtka při postupném zvyšování výkonu reaktoru. U dukovanského bloku číslo dvě už firma ČEZ požádala Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení jeho dalšího dlouhodobého provozu. Nynější povolení skončí 10. července. Při půlroční odstávce tohoto bloku pracovníci provedli rozsáhlé kontroly a zkoušky jeho zařízení. Prověřili také odolnost hermetických prostor tohoto bloku. Výsledky budou zaneseny do dokumentace, která je součástí žádosti o nové povolení. V době odstávky bylo uskutečněno celkem 64 investičních akcí. „Technicky i časově významnou akcí byla rekonstrukce zařízení centrální čerpací stanice, která vyžadovala padesátidenní souběh odstávek bloku číslo jedna a dva," uvedl mluvčí. Energetici rovněž v reaktoru druhého bloku vyměnili pětinu jaderného paliva za čerstvé a dokončili kontroly svarů. Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Minulý rok dodala elektrárna do sítě 11,954 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

Autor: ČTK