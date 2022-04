V rámci Dne proti úložišti hovoří před několika desítkami lidí starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. Připomíná, že se hlubinné úložiště má začít budovat v roce 2050 a o patnáct let později tam přijede první dodávka jaderného odpadu. „Rok 2065 začne ukládání, ale to neznamená, že končí budování. Zjednodušeně vybudují dvě štoly, do jedné začnou ukládat a třetí začnou paralelně kopat. A takhle to půjde až někam k sedmdesátce,“ varuje Dvořák.

O tom, že půjde o projekt nebývalých rozměrů, není pochyb. „I na patnáctileté době výstavby vidíte, jak obrovská je to stavba. Pro porovnání, Aventin se stavěl dva roky,“ připomíná v chladném dubnovém dopoledni starosta, jeden z nehlasitějších odpůrců skladu paliva z jaderných elektráren. „Celý oplocený povrchový areál navrhovaný do blízkosti Dolní Cerekve má mít patnáct hektarů. Není to celé, ještě je třináct hektarů rubaniny žuly, která se vytěží za padesát let. Bude to plocha čtyřicet fotbalových hřišť. Jistě víte, že v Cerekvi nemáme ani jedno, protože se sem nevejde,“ říká Dvořák.

Zároveň také připomíná, že hlubinné úložiště řeší Horní zákon z roku 1988. „O zapojení veřejnosti a obcí tehdy vlastně ani nesměl být zájem. A na základě tohoto zákona má být povolována tato stavba v 21. století,“ podivuje se starosta. Ačkoliv je podle něj v závěrečných zprávách psáno, že sklad zatíží Batelov, tento městys nikdy nebyl a není v dotčených obcích. „Tolik asi k tomu, jak stát postupuje a jak v tom má pořádek. Za mě vůbec,“ glosuje starosta.

Vadí mu i to, že ačkoliv má za necelý rok začít měření a geologické průzkumy v lokalitách, dosud nejsou známé hodnoty, kterých je potřeba dosáhnout. V Dolní Cerekvi se obávají i socioekonomických dopadů spojených se stavbou úložiště. Mělo by jít o zhruba čtyři sta padesát rodin, které budou muset někde bydlet.

Akce se i přes nevlídné počasí účastní také lidé z okolních obcí, nejvíce je ale místních. Mezi nimi nechybí Ludmila Fučíková, která už devětadvacet let bojuje proti úložišti v blízkosti Dolní Cerekve. „Za tu dobu bylo patnáct ministrů průmyslu a obchodu, čtyři ředitelé SÚRAO. Všichni žvaní stejně, za tu dobu se nezměnilo vůbec nic. Možná o něco méně lžou a přidali na tvrdosti,“ nebere si servítky a pokračuje: „Řeči, že se musíme obětovat, neberu. Paní Drábová mě zklamala. Vždycky jsem si říkala, že bych s ní šla na pivo, ale teď už ne.“