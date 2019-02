Břevnice – Doba dovolených začala a někteří majitelé svých čtyřnohých miláčků si lámou hlavu nad tím, kam svého psa dát.

V kotcích mají psi vodu. V noci spí v pelíšku. | Foto: Deník/Beáta Dvořáková

Pokud majitelé nemají nikoho, kdo by jim psa pohlídal, mohou například využít služby psího hotelu Max v Břevnici nedaleko Havlíčkova Brodu. Jsou tam pro ně připravené vnitřní nebo venkovní kotce. Psy tam zaměstnanci venčí několikrát denně, a pokud si to majitelé psů přejí, dostanou psi do kotců televizi. K tomu, aby si psa v hotelu nechali, je potřeba přinést očkovací průkaz, vyplnit formulář a mít s sebou občanský průkaz.

Nejdůležitější je bezpečnost psa

„Protože nemůžeme tušit, jak se který pes zachová, máme je tu odděleně v kotcích. I když nám majitelé řeknou, že jsou jejich psi hodní, nechceme riskovat, že by došlo ke zranění. Naší prioritou je především bezpečnost a spokojenost svěřených zvířat," uvedla majitelka psího hotelu Max Jana Voháňková. K dispozici jsou v hotelu i dva luxusní kotce. „Jsou to V.I.P. kotce určené pro náročnější zákazníky. V tomto kotci je vybudované podlahové vytápění. Vyrobené jsou z bezpečnostního skla. Pokud si to někdo přeje, dáme tam psům televizi. Ne snad, že by se na ni koukal, ale někteří majitelé, když odchází z domu, ji nechávají zapnutou, aby se psi tolik nebáli," usmála se Voháňková. Na tom, jak dlouho pes v hotelu zůstane, nezáleží. „Mohou tu být klidně půl roku, týden nebo na víkend. To záleží čistě na majitelích. Bohužel se nám stalo, že nám tady některý pejsek zůstal," posteskla si Voháňková s tím, že je pak velmi obtížné majitele vyhledat nebo psovi najít domov. „Zvíře není věc, která se odhodí. Pokud mi tu majitelé psa nechají, musím mu zaplatit veškeré výdaje. Do útulku ho dát nemůžu. Vždy psům hledám nové majitele," dodala majitelka hotelu. Provoz hotelu je nepřetržitý. Cena za ubytování psa se odvíjí podle počtu strávených dnů v hotelu.

Někteří lidé si své miláčky berou na dovolenou s sebou. Při přepravě autem je na delší cestě dobré dělat časté přestávky a v autě větrat, aby se pejsek nepřehřál. Psi mohou cestovat klidně i do zahraničí nebo k moři, pokud to podmínky ubytovacího zařízení u moře dovolí. Musí mít ale vystavený cestovní pas a nově musí být očipovaný.

Beáta Dvořáková