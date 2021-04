Vedení kraje totiž zvažuje, že vlakovou dopravu v úseku z Kamenice nad Lipou do Obrataně nahradí autobusy. „Při vyhodnocení nákladovosti, obsazenosti a aspektů ovlivňující konkurenceschopnost veřejné dopravy navrhneme, aby byla páteřně zajištěna dopravní obslužnost v úseku Kamenice nad Lipou – Pacov veřejnou linkovou dopravou,“ potvrdil Martin Hyský, předseda výboru pro rozvoj strategických projektů.

Úzkorozchodná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně



* koleje o rozchodu 76 centimetrů

* je nejdelší v republice (46 kilometrů)

* na území Vysočiny měří trať 29 kilometrů

* v kraji, konkrétně na Pelhřimovsku je umístěno 12 stanic

* do provozu byla uvedena v roce 1906

K této změně by mělo dojít po roce 2024, kdy podle Hyského skončí stávající smlouva s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy.

Z pohledu ředitele Jindřichohradeckých místních drah Borise Čajánka by šlo ale o porušení smlouvy, kterou mají s Krajem Vysočina uzavřenou. „Kraj Vysočina se v ní zavazuje k tomu, že zajistí, aby kolejová modernizovaná vozidla byla provozována na území Kraje Vysočina v minimálním průměrném proběhu padesát tisíc vlakových kilometrů na vozidlo, v období kalendářního roku, po dobu životnosti vozidla, tedy do roku 2034,“ informoval Čajánek.

Dodal také, že s větší provázaností linkové dopravy s drážní dopravou nemá problém. „Už před rokem jsme požádali kraj, aby nás zahrnul do projektu Veřejná doprava Vysočiny,“ sdělil Boris Čajánek s tím, že zatím se tak nestalo.

Možné nahrazení vlaků na zmíněné trase projednávali zástupci kraje i se starosty dotčených obcí. „Úzkokolejka je pro město Černovice velice důležitá z historického nebo technického hlediska. Je škoda, aby takováto záležitost zanikla. Na druhou stranu pro občany Černovic včetně místních částí je obsluha autobusem daleko efektivnější. Rád bych našel nějaký kompromis, v podstatě kombinaci obou věcí. Chci, aby tady úzkokolejka dál jezdila. Pro spoustu lidí, zejména pro návštěvníky a turistický ruch je to samozřejmě unikát, rarita a lákadlo, ale pro denní ježdění dětí do školy je zajímavější autobus,“ přemítal černovický starosta Jan Brožek.

Zánik úzkokolejky na Vysočině by mrzel i Věru Kantorovou z Kamenice nad Lipou. „Jestliže tudy ten vlak přestane jezdit, koleje zarostou a všechno to přijde vniveč. Je ale pravda, že dřív jezdilo úzkokolejkou víc lidí. Pak v prosinci 2019 změnili jízdní řád a lidí začalo jezdit méně,“ povzdychla si Kantorová, která se úzkokolejkou sveze občas do práce.

Úzkorozchodná trať na Vysočině, která měří zhruba devětadvacet kilometrů, by ale nemusela zcela zaniknout. „Připravujeme podklad ohledně turistického provozu na trati 228 v úseku Kamenice nad Lipou – Obrataň v sezoně od Velikonoc do podzimu, tedy v obdobném režimu jako na trati 243 Moravské Budějovice – Jemnice,“ doplnil Martin Hyský.