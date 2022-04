Vedení města podobné vzkazy notně pobouřily. Dětí ukrajinských uprchlíků je v třebíčských základních školách asi osmdesát, v mateřských kolem patnácti. „Přičemž za posledních deset let v Třebíči nebylo jediné dítě, které by nebylo umístěno do mateřské školy, pokud o to rodiče měli zájem. Kapacitu máme dostatečnou. Takže tvrzení, že bychom české děti odmítali, protože je kapacita obsazená ukrajinskými dětmi, je absolutní, ale absolutní nesmysl. A co se týče základních škol, myslím si, že bychom do nich bez problémů mohli přijmout stovky dalších dětí,“ vyjádřil se k těmto fámám starosta Pavel Pacal.

Příchod uprchlíků do Třebíče v současné době stagnuje. Nově příchozí sem nyní dorazí zejména v rámci přerozdělování, které bude v kompetenci kraje. Ti už ale zřejmě nebudou bydlet u soukromých osob. Jedná se o nouzové bydlení například na ubytovnách. „Kapacity ubytování u soukromých osob, které dřív nabízely přístřeší uprchlíkům opravdu masivně, jsou v současné době už víceméně vyčerpané,“ sdělil místostarosta Pavel Janata.

Ten zároveň dodal, že město pomáhá i se zaměstnáváním Ukrajinců. „Spolupracujeme s Okresní hospodářskou komorou Třebíč. Ta na základě požadavků zaměstnavatelů na Třebíčsku pravidelně nabízí možnosti pracovního uplatnění pro uprchlíky,“ vysvětlil Janata.

Jedná se o reakci na další nepodložené zprávy, že uprchlíci podle nich do České republiky přišli, aby se zde nechali živit. „Devadesát procent lidí, kteří se ptají na ubytování, se zároveň ptá i na práci. Takové ty řeči, že nás tady někdo vyžírá a my na něj doplácíme, to je naprostá nehoráznost. Pokud má někdo potřebu takové věci šířit, tak ať si nechá v uvozovkách vybombardovat dům, stoupne si někde s igelitkou a ať si zažije to, co oni,“ dodal starosta.