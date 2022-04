Podnikatel ve stavebnictví Petr Čech z Havlíčkova Brodu by od zaměstnanců nějaké lékařské potvrzení chtěl. „Pro případ kdyby se něco stalo. Nejsme velká firma, svého doktora nemáme, ale jsou tady obvoďáci. O práci u mě se lidé z Ukrajiny zajímali, ale už se neozvali. To potvrzení byl asi problém,“ povzdechl si.

Až padesát nových zaměstnanců z Ukrajiny z řad uprchlíků přijímá nově havlíčkobrodská Futaba. Podle jednatele firmy Petra Charváta není pro Futabu lékařská prohlídka problém. „Záleží na firmě, jak moc o nové zaměstnance stojí. Většina velkých firem má svého doktora. Ten zaměstnance vyšetří a vyřeší s ním chybějící zdravotní dokumentaci,“ vysvětlil Charvát zaběhnutý postup ve Futabě.

Podle obvodní lékařky Jany Pátkové z Pelhřimova záleží na tom, kde bude pacient pracovat. „Když firma má svého doktora, ten pacienta prohlédne. Zjistí, jestli je pro práci způsobilý. Chybějící dokumentaci nahradí podrobné vyšetření,“ vysvětlila lékařka.

Levná pracovní síla

Podle šéfa odborů Josefa Středuly je Ukrajincům prchajícím před válkou potřeba pomáhat, ale nezapomenout na Čechy. Pokud v Česku zůstane větší počet Ukrajinců i po válce, může se podle Středuly stát, že by někteří nepoctiví zaměstnavatelé brali Ukrajince jako levnější pracovní sílu. Kvůli tomu by dokonce mohly klesat mzdy. „Může se to stát, ale způsobí to problém, který by časem přerostl v problém politický, až sociální," varoval odborář.

Eva Rosecká ze základní organizace odborového svazu Kovo Žďas ve Žďáře nad Sázavou zatím nemá pocit, že by před branou stály zástupy Ukrajinců ochotných pracovat za minimum. „Nelze dělat předčasné závěry. Všechno ukáže čas,“ poznamenala. Jak upřesnila, ve Žďasu zaměstnali zatím asi jen čtyři Ukrajinky. „Nastoupily na místa, o která neměl nikdo zájem. Ale je otázka, co přijde do budoucna. U nás ženy moc příležitostí nemají, v jiných odvětvích to může vypadat jinak,“ dodala odborářka.

Nové pracovní síly hledá už dlouho například zemědělské družstvo Okrouhlička na Havlíčkobrodsku. Ani předseda představenstva Milan Kříž zatím nemá dojem, že by zaměstnanci z Ukrajiny chtěli domácím vzít práci. „Samozřejmě lidi potřebujeme. Kontaktoval nás úřad práce i pracovní agentury, jestli zaměstnáme Ukrajince. Zájem máme, s agenturami ale spolupracovat nechci a z úřadu práce už žádná odezva nepřišla,“ dodal.

Podle místostarosty Havlíčkova Brodu Vladimíra Slávky mají Ukrajinci stejné problémy jako domácí. „ Pravda je, že na Ukrajině, snad s výjimkou Kyjeva elektronickou dokumentaci u lékaře neznají. Ale co se týče vstupních lékařských vyšetření, tak i nám chybějí obvodní lékaři, pediatři, zubaři, ambulantní specialisté. A řešení není,“ povzdechl si.

Vstupní lékařská prohlídka

Výpis ze zdravotnické dokumentace musí být součástí každé vstupní, pracovnělékařské prohlídky. Výpis lze nahradit potvrzením že nebyla u pacienta zjištěna změna zdravotního stavu V případě, že uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec nemá praktického lékaře zaznamená posuzující lékař tuto skutečnost do zdravotní dokumentace. U takového uchazeče o zaměstnání pak posuzující lékař obvykle provede rozsáhlejší vyšetření. Náklady hradí zaměstnavatel.

