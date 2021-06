Jak líčí situaci Petr Janáček, mluvčí jihlavské zdravotnické záchranné služby, už ze samotného telefonátu je zřejmé, o jak vážnou situaci se jedná. „Volající popisují, že kombajn na hrách přejel muže, ten se namotal na sečné nože a hodně krvácí,“ popisuje Janáček krvavé drama. Díky ukázkové práci operátorů tísňové linky 155 dochází k zaškrcení krvácejících končetin svědky události a na místo je neprodleně vyslána posádka letecké záchranné služby Kryštof 12 z Jihlavy.

V ten osudný den sloužili pilot Felix Lizano, záchranář Zdeněk Veselý a lékař Tomáš Vaňatka. „Na místě jsme byli za necelých deset minut. Na okraji hrachového pole jsme viděli ležet muže, kterému žací stroj způsobil těžké rány na nohách, zadní části těla a další drtivá poranění,“ popisuje Vaňatka. „Kolaboval, ale snažil se komunikovat. Jediná jeho slova byla, že nechce umřít a že to moc bolí,“ vzpomíná lékař.

Přílet letecké záchranné služby si vybavuje i Honza, který byl přes vážná zranění do poslední chvíle při vědomí. „S posádkou jsem ještě mluvil, než jsem byl uveden do umělého spánku,“ vypráví s odstupem času. „Ve Fakultní nemocnici Brno jsem byl dlouho, od července do prosince 2019. Skoro každý druhý den jsem byl na operačním sále. Zažil jsem přes 50 operací. Dostal 257 transfuzí a 179 krevních derivátů. Léčen jsem byl na oddělení plastiky a popálenin. Pak následovala rehabilitace,“ popisuje Honza, jehož stav byl zpočátku kritický a moc šancí na přežití neměl. „Nyní čekám na schválení protéz od zdravotní pojišťovny a rád bych se s nimi naučil chodit,“ dodává. Případ Honzy je podle mluvčího záchranky Petra Janáčka natolik ojedinělý, že se dostal do knihy Komentované kazuistiky z přednemocniční neodkladné péče, která byla vydána v roce 2020.

Posádku vrtulníku, která před dvěma lety na poli u Brtnice zasahovala, čekalo tento týden velice milé překvapení. „Na základnu do Jihlavy přijel Honza v doprovodu svých rodičů, aby našim kolegům osobně poděkoval,“ napsal Janáček. Tento příběh je zázrak. „Posádce letecké záchranné služby z Jihlavy, operátorkám a všem, kteří přispěli k mé záchraně, bych chtěl moc a moc poděkovat. Velice si vážím práce záchranářů a celého týmu,“ říká sympatický Honza. Rádi byli i záchranáři. „Máme ohromnou radost. Honza je živým důkazem toho, jak velké zázraky moderní medicína dokáže,“ zdůraznil Tomáš Vaňatka.

Za celou Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina Honzovi děkujeme za milou návštěvu, přejeme pevné zdraví a především mnoho úspěchů v jeho další léčbě.