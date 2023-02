Transportu tuleně předcházela pečlivá příprava, aby se jeho nakládání obešlo bez problémů. "Robbie pak bravurně a sám nastoupil do transportní bedny," uvedla mluvčí ZOO Jihlava Simona Kubičková.

Konec tuleňů v jihlavské zoo: návštěvníci je naposledy uvidí v únoru

Chov tuleňů ukončila Zoo Jihlava po šestnácti letech, protože se nedařilo odchovat mláďata a přibývaly problémy s krmením. S Robbiem se mohli návštěvníci naposledy potkat právě letos v únoru.

První tuleň obecný (Phoca vitulina) přijel do jihlavské zoo v roce 2006 ze švýcarského Bernu. Byl to samec Arthos, který žil v Zoo Jihlava do roku 2018. “Postupně k němu přibyly samice Tamina a Lilly, obě ze zoologických zahrad v Německu,” připomněla Simona Kubičková.

Expozice tuleňů zůstane v Jihlavě dočasně neobsazená. „Výhledově zde uvažujeme o chovu jihoamerických zvířat,“ prozradil plány Zoo Jihlava ředitel Jan Vašák.