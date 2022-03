Bystřil oči na střechy domů a do černi uliček, zda někde nesvítí zlověstné plamínky rodícího se požáru. To pak skočil do svojí komůrky pro polnici a troubil, zvonil a volal na poplach. Práce měl nad hlavu. Vytruboval časová znamení, vartoval před lapky a nepřáteli, fanfárou vítal vzácné hosty a denně musel nejméně jednou sejít z věže do ulic a zpátky vyšlapat 174 příkrých schodů.