/FOTO,VIDEO/ Kulatá světla, blýskající se chromy, brumlavé motory. Majitelům historických skvostů vyšla na Vysočině jejich první letošní projížďka na jedničku.

Třebíčští veteranisté zahájili sezonu, vypravili se na spanilou jízdu do Brtnice. | Video: Deník/Milan Krčmář

Do zámeckého parku vjíždí stará Škoda Felicia, za ní obrovská Amerika a hned po něm brumlající Trabant. „Ten by se do toho korábu silnic vešel hned dvakrát,“ komentují scénku přihlížející výrostci. Ani je nenechal pohled na krásné automobilové veterány chladnými.

Park brtnického zámku v sobotu zažívá slavnostní událost. Za cíl si ho pro svoji první společnou letošní projížďku vybrali majitelé historických aut z Třebíče a okolí. A nejen aut – početné zastoupení mají i příznivci dvou kol. Sraz si nenechala ujít ani vojenská technika.

Velkou pozornost budí americké vozy. Na ty je zde největším odborníkem Jan Kotlík. „Já mám Ford Bronco, ale syn má tohohle Chryslera. A Ameriku má samozřejmě i moje žena. Jo a abych nezapomněl, tak i má dcera,“ směje se třebíčský milovník rozměrných aut, pro které by cesta z New Yorku do San Francisca nebyl vůbec žádný problém.

To Michal Strnad zůstává věrný české značce. Na sraz přijel se svatebně vyzdobeným modrým Favoritem. „Koupil jsem ho asi před pěti lety. Měl jít do šrotu, tak jsem ho přelakoval a trochu vyšperkoval,“ popisuje.

Toto nadšení zjevně sdílí i jeho přítelkyně. Ta totiž neustále opečovává dva velké plyšové medvědy oděné do svatebních šatů. Medvědí ženich na kapotě sedí spořádaně, ale medvědice celá v bílém jeví znaky neklidu. „Její šaty jsou saténové, kloužou, a tak se jí moc sedět nechce. Medvědy vozíme kvůli malým dětem, které se s rodiči chodí na veterány také dívat. Chceme, aby si to užily. Rády se s nimi fotí,“ vysvětluje slečna.

Favorit má podle ní vlastně svatební historii. „My ho takhle nazdobili na zlatou svatbu prarodičů. A pak už se to přímo nabízelo,“ dodává.

Na desítky let staré vozy se přišel podívat i Jan Kulhánek. „Vůbec jsem netušil, že jich přijede tolik. Je to naprosto super. Ale jestli se mě chcete zeptat, kterého bych si chtěl vybrat, tak vůbec nevím. Nádherné jsou všechny. Líbí se mi MG, to je takový pěkný malý sporťák. Anebo Felicie, to je taky srdcovka. Ty Ameriky jsou překrásné, ale s nimi bych se bál skoro jezdit. Jsou velké jak náklaďák,“ přidává své postřehy, zatímco řidiči své miláčky opět startují.

Nadešel čas odjezdu. Zámecký park v Brtnici zaplňuje mručivé bublání, na chromovaných náraznících se odrážejí sluneční paprsky a za pomalu jedoucí kolonou zůstává charakteristický odér olovnatého benzinu. Před třiceti, čtyřiceti či padesáti lety, to byla aspoň auta, mihne se hlavou většiny přihlížejících.