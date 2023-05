Každý má svého vlastního oblíbence. Rozmanitost si pochvalují i turisté. Petr Beran přijel s rodinou do Třebíče z Prahy. „Ta kovová fontána je super. Zaujala nás na první dobrou. Je poznat, že je tady všechno nové. Syn se ihned rozběhl do vody hrát. Museli jsme mu pak koupit nové kalhoty,“ říká muž s úsměvem.

Zlatý prstenec mění frekvenci stříkání vody každých pár minut. Kromě dětí v něm v teplém poledni pobíhá také pes. „Kdyby to šlo, tak by tam nejradši zůstal celý den. Nedivím se mu. V létě, když budou větší horka, to musí příjemně zchladit. Navíc je v okolí spousta laviček, kam si sednout. Není potřeba ani stát pod vodním proudem,“ hodnotí Beran.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Kriticky naopak na vodní ozdobu na náměstí pohlíží Pavel Matěj. „Podle mě se do historického centra nehodí. Byl jsem se loni podívat na otevření náměstí a myslel jsem si to už tehdy. Za ten rok jsem se v tom akorát utvrdil. Nevypadá to tady moc dobře. Kamenná kašna je podle mě lepší,“ komentuje Matěj s tím, že dětem se však líbí. „Přijeli sem z Ostravy a hrát si s vodou je prostě baví,“ popisuje muž.

S tím, že je kamenná kašna povedená, souhlasí Eva Petrová ze Znojma. Kdyby mohla, tak by ji ráda viděla i ve svém městě. „Nám už ve Znojmě několik let něco podobného chybí. A nemůžeme se dočkat. Klidně se u nás mohou inspirovat Třebíčí,“ navrhuje turistka.

Jednu výhradu však ke tradičnějšímu vodnímu prvku má. „Stojím tady už několik minut a pořád nezačal pořádně stříkat vodu. Chci si udělat pořádnou fotku, ale načekám se. Aspoň je tu pěkná ještěrka. Když jsem ji viděla poprvé, myslela jsem si, že tam někdo něco odhodil. Ale pak jsem přišla blíž a zjistila, že je to moc pěkný detail,“ zmiňuje Petrová.

Ještěrka je hodně oblíbená mezi dětmi. Díky tomu, že ji neustále hladí, tak jí hlavička stále září jako nová. „Vždycky když tu s dcerkou jsem, tak se u ještěrky zastaví a pohladí. Bez toho by to nešlo. A já jsem ráda za to, že si mohu při čekání na autobus posedět. Je to lepší než staré náměstí. Máme tu víc laviček a dostanu se sem lépe i s kočárkem,“ vypráví mladá maminka, zatímco ukončuje dcerce vodní radovánky a vyráží k přijíždějícímu autobusu.