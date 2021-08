Na závodníky čeká slalom mezi překážkami a projetí bahnem. Nutno říct, že bahenní koupel chvilkami kromě traktorů okouší i samotní diváci, kteří stojí poblíž. „Teda ten jel,“ oceňuje jedna z přítomných dam. „Ten si to vyloženě užil,“ doplňuje ji se smíchem druhá.

Jeho soupeř jde do boje s ještě větším nasazením. Cílovou rovinkou projíždí doslova za okamžik. „Padesát sedm vteřin. Já musím poprosit ještě jednou, jestli se nespletli, protože ten čas je neuvěřitelný,“ komentuje moderátor a jeden z hlavních organizátorů akce Zdeněk Svobodník.

Vtom už se startu pomalu připravuje další závodník. Respektive závodnice – Stanislava Škorpíková z Dolních Kounic u Ivančic. „Já jsem se úplně zasekl, protože tohle se tady ještě nestalo. Máme tady první soutěžící ženu,“ hlásí Svobodník.

Na trati sice nepůsobí tak sebejistě jako pánové, ostudu si ale rozhodně neutrhla. „Ani nevím, jaký jsem měla čas, protože jsem přes ten kravál nic neslyšela,“ směje se Škorpíková hned po závodu. „Zapůsobil na mě stres, zamotala jsem se v rychlostech a nechala jsem si přitaženou ručku,“ přiznává vzápětí.

Ačkoli rekord to není, sama sebe překonat zvládla. „Původně měl jet strýček, ale ten bohužel nemohl. Já s tím absolutně neumím, maximálně doma popojedu, když je třeba. Takže toto je moje premiéra,“ svěřuje se Škorpíková.

První kolo se tímto uzavírá a návštěvníci pauzu využívají na přesun do druhé části areálu, kde na ně také čekají velké mašiny. Ovšem ne zemědělské, nýbrž vojenské. „Je tady celkem dvanáct strojů, z toho dva vrtulníky,“ popisuje Miroslav Jirout, který příchozí vítá u vrtulníku MIL MI-24 a vypráví jim o něm spoustu zajímavostí a nechává je do něj i sednout.

Některé kousky jsou i poměrně vzácné. „Takovou zajímavostí je, že tady máme pár prototypů, které byly vyrobené jako teprve třetí v pořadí. Až pak případně začala sériová výroba,“ vyzdvihuje Jirout.

A vtom se v megafonu ozývá návštěvníkům dobře známý hlas Zdeňka Svobodníka, který všechny zve na druhé kolo závodu. „Za dvacet minut startujeme,“ oznamuje.

V něm už závodníci nepředvádí jen to, jak umí ovládat traktor, ale přidává se k němu i vlek. I tady se na trati objevuje Stanislava Škorpíková s partnerem. Fanoušky překvapuje i tentokrát. Vlečka je totiž větší než samotný traktor, tedy spíš traktůrek, na kterém oba sedí. „Obří“ vlek se však nakonec ukazuje jako příliš velké sousto a v polovině trati závod musí vzdát.

Další závodník na sebe nechává poměrně čekat. „Nevím, co tam hledá. Možná zjistil, že nemá závěs na vlečku,“ glosuje Svobodník. Jak ale následně dokazuje – nejen, že závěs má, ale má i správný grif a trasu projíždí s grácií a řadí se mezi nejlepší dosažené časy.

Nápad na uspořádání traktoriády se zrodil u piva. „To jsme tak jednou pili v hospodě a napadlo nás, že bychom pro místní mohli udělat něco zajímavého. Sami jsme traktoristé, tak o tématu bylo jasno,“ vzpomíná tvůrce myšlenky Jaroslav Šabata.

Jak sobotní den ukázal, trefili se do černého. „Registrovalo se nám třicet závodníků, což je velice slušné. Nedávno jsem byl na jedné akci, která funguje už poměrně dlouho, a tam bylo šedesát traktorů. My jsme tedy na polovině, což je skvělé. Alespoň si to po organizátorské stránce můžeme natrénovat na příští rok,“ libuje si Svobodník.

Příští rok se tak burácející motory na letišti ozvou s největší pravděpodobností znovu. „Už víme, i co vylepšit. Máme v plánu například upravit trávu, aby jízda po ní byla trochu náročnější,“ dodává Svobodník.