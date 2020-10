Vedle billboardů na řadě míst i na autobusech jste jezdil se speciální dodávkou po Vysočině, byl jste aktivní na facebooku, kde jste měl i speciální Schrekvenci. Souhlasíte, že jste měl nejviditelnější kampaň ze všech?

Slyšel jsem to několikrát, to je pravda. Moc jsem se nedíval kolem sebe, tak srovnání úplně nemám. Ale jsem rád, že když jsem jel do práce do Velkého Meziříčí, tak jsem minimálně jeden, dva autobusy sám se sebou vždy potkal.

Říkal jste, že jste letos ani neměl dovolenou. Nelitujete toho?

Nějakou dovolenou jsem přeci jen měl, bylo to jen pár dní s rodinou. Ale počítal jsem předem s tím, že většina mé dovolené bude obětována na kampaň. To k tomu patří a já to chtěl udělat poctivě, takže v žádném případě nelituji.

V koalici se Starosty pro občany jste sice nezískali vytoužených deset křesel, ale hejtmanem budete. Hodnotíte tedy krajské volby jako úspěšné?

S odstupem pár dní ano a to nejenom proto, že se podařilo domluvit koalici ve formátu, ve kterém se teď rýsuje. Myslím, že i ten výsledek byl odrazem vůle voličů, bylo to rozděleno spravedlivě. To hodnotím jako úspěch.

Ještě v sobotu večer se zdálo být vše otevřené. Dovedl jste si vůbec představit společnou koalici s členy hnutí ANO? Tedy strany, která ve svých volebních novinách nenechala na ODS nit suchou?

Kampaň je jedna věc, politická dikce a rétorika je druhá věc a třetí věc je pragmaticky uvažující člověk, který jde do politiky proto, aby pracoval pro kraj, pro své město nebo pro svou zemi. To jsou rozdílné věci a já jsem před volbami čelil mnoha nařčením, jak už plánujeme koalici s hnutím ANO. Já to nekomentoval a až na výjimky se k tomu nevyjadřoval.

Proč? Čekal jste, jak voliči rozdají karty?

V politice je to tak, že hledáte možnosti, kde byste mohl uspět, naplnit program a samozřejmě máte nějaké priority. Máte namalovaný ideální scénář a za tím člověk i ta jeho strana jdou. Když se to tak povede, je to super. Když se to nepovede, má na výběr – může jít do opozice nebo do koalice, která není optimální. Je to složité, není to osobní zájem, ale průnik mnoha faktorů.

V jakém z těch faktorů jste nenašli s ANO společnou řeč?

V tomto případě to není v první řadě otázka programových neshod. Já jsem se nikdy netajil tím, že způsob politiky tak, jak jí dělá Andrej Babiš, je pro mě velmi těžko stravitelný. Myslím, že politika by měla být obecně slušnější, pragmatičtější, méně úskočná, věcná. To, co vnesl do politiky Andrej Babiš a co se logicky promítlo i na úroveň obecní a krajské, to je pro mě něco těžko stravitelného a já to takhle nechci dělat. Chtěl bych to dělat jinak, nikdy jsem se tím netajil.

Hnutí ANO mluvilo o oddělení krajské a celostátní politiky.

Ono to dost dobře nejde, ta dikce přechází. Musím říct, že se na jihlavské radnici obrovským způsobem změnil styl politiky příchodem hnutí ANO. Tolik urážek, výhrůžek jsem předtím, a to jsem tam patnáct let, nikdy neslyšel. Změnil se styl a já v tom nechci pokračovat. Myslím, že to nechce většina voličů a proto rozdali karty ve volbách tak, jak je rozdali.

Podle Martina Kukly je viníkem odchodu hnutí ANO do opozice ODS. Vidíte to také tak?

Jestli má pan kolega Kukla potřebu hledat viníka, to nechám na něm. Rozumím tomu, že prohrát volby není nic příjemného, dovedu si to představit, chápu to. Ale hledat viníka? Já jsem zvyklý po neúspěchu se dívat spíš na to, kde jsem udělal chybu já. A to si myslím, že mě v životě posunulo hodně dopředu. To je první, co by člověk měl udělat, podívat se na své chyby a pak teprve hledat vinu u ostatních. Ale to je věc přístupu a věřím tomu, že na to i pan Kukla bude jednou koukat jinak.

Přejdeme nyní ke straně ODS. Z vaší kandidátky lidé nejvíce kroužkovali šéfa Senátu Miloše Vystrčila. Byla zde třeba jen nepatrná šance, že by byl hejtmanem on?

Nemyslím si, ale je to dotaz na něj. Myslím, že i jeho pořadí na kandidátce (31. místo, pozn. aut.) bylo jasnou indicií, jestli má ambici být hejtmanem nebo ne.

Takže to v průběhu sobotního večera nebylo téma rozhovoru mezi vámi?

Mezi námi dvěma ne.

Jak náročná byla povolební vyjednávání? Považujete se za nejlepšího diplomata, když jste pro sebe vyjednal křeslo hejtmana?

Určitě ne. Byly to vyvážené výkony. Já jsem se hodně naučil, nikdy jsem roli vyjednavače nehrál, navíc jednoho z nejdůležitějších. Pro mě to bylo velké vyučování a to nejen od pana předsedy Vystrčila, ale i od kolegů, kteří jsou dnes s námi v dohodnuté koalici. Myslím si, že to bylo složité, ale zároveň poctivé. Všichni, kdo tam byli, se snažili pro svou stranu uhrát co nejvíc. To je cíl. Ale zároveň zvažovali rizika, přemýšleli o věcech vzájemně a co se mi líbilo, že hledali společnou cestu ke kompromisu, na kterém se všichni shodnou.



Dá se říct, že po volbách to bylo padesát na padesát mezi vámi a Hanou Hajnovou. Dokážete nyní říct, čím to bylo, že se misky vah přiklonili na vaší stranu?

(přemýšlí) To tak prostě ve vyjednávání je. Já myslím, že to bylo padesát na padesát a padaly různé argumenty. V určitou chvíli, která byla rozhodující, došlo ke konsenzu, že bych byl možná o chloupek vhodnější kandidát a paní Hajnová k tomu přistoupila jako velmi dospělá, vyzrálá politička. A já nemohu říct nic jiného, než že to oceňuji.

Na složení koalice by stačily čtyři subjekty, přesto vás je pět a to včetně ČSSD, která je vnímaná jako protipól ODS. Je tedy už dělení politické scény na pravici a levici přežitek?

Nemyslím si to. Alespoň já jsem ročník sedmdesát, pro mě to nemůže být přežitek. Kdybych byl ročník třiadevadesát, jako moje dcera, možná bych to jako přežitek bral. Ale já tohle už ve svém věku opustit neumím, je to generační záležitost. Nemá to ale příliš co do činění se složením koalice. Málokomu se podaří poskládat koalici, která je středopravá nebo středolevá, karty jsou rozdané od voličů a tak je třeba hledat kompromis. Já považuji sociální demokracii za standardní středolevou stranu, která má svůj velký význam v politice. Pro mě jsou tradiční strany důležité.

Lidé v Radě kraje se výrazně obmění. Neobáváte se ztráty kontinuity v některých oblastech?

(přemýšlí) To hrozí vždycky. Má to svá pozitiva i svá negativa. Záleží na tom, jak to člověk uchopí a jestli vidí sklenici poloprázdnou nebo poloplnou. Určitá kontinuita je ku prospěchu, ale taky být nemusí. Člověk, který je pracovitý a chce, tak si najde cestu velmi rychle. Kdybych měl říct, že to není padesát na padesát, ale čtyřicet devět ku padesáti jedna, tak padesát jedna bude výhoda, že to kontinuitu nemá. Hledat si prostor, vlastní cestu, je strašně důležité.

Poměrně široká koalice dává více možností svěřit jednotlivé gesce skutečným odborníkům. Jsou oblasti, na které je podle vás třeba klást mimořádný důraz?

Já bych měl klást důraz na všechny. Ale jsem nějak profesně orientován, některým věcem rozumím více, jiným méně. To logicky člověka posunuje i v diskuzi o různých věcech. Roky se pohybuji na pomezí sociální a zdravotní oblasti, k tomu budu mít vždy co říct. Ale já nechci být tím, kdo bude ostatní triumfovat názorem, já chci být konzultant, hledat řešení. Rád se nechám poučit, jak to vidí ostatní. Nejsem manažer, který prosazuje za každou cenu svůj názor, hledám cestu. Je potřeba přemýšlet o jednotlivých názorech, nastudovat spoustu věcí a pak říct, ano, toto je cesta, pojďme se na ní shodnout nebo neshodnout. Podle mě politika nemá být přetlačování, politika má být hledání.

Co podle vás dělá krajský úřad dobře a kde vidíte možnost zlepšení?

Možnost k zlepšení vidím obecně v komunikaci. Krajský úřad je dnes složitá instituce a myslím, že v té velikosti je potřeba hledat optimální model pro komunikaci a to nejen uvnitř, ale i zevnitř ven. To jsou důležité věci a mě trápí to, že lidé dnes nerozumí spoustě věcí.

Jak to myslíte?

Není to jen o politice. Dnes dostanete fakturu od dodavatele plynu a nejste schopni rozklíčovat, za co v ní platíte. Co je paušál, co jsou jouly, co se platí za hodiny, za jedno potrubí, za druhé. Stejné je to u elektřiny, nevíte za jaký kabel co platíte. Podle mě je pro běžné seniory strašně těžké se v tom zorientovat, vidím to na svých rodičích. Tyto věci jsou pro ně už složitější. Dřív přišlo vyúčtování a tam na hodinách bylo,že jste spotřeboval tři sta šedesát kubíků a kubík stál dvacet korun, všichni si to spočítali. Ale dneska? Podívejte se na soudní rozsudky, na mimořádná opatření, která vydává ministerstvo zdravotnictví.

Ano, v tom jsou kolikrát bezradní i ředitelé škol.

Já sám jsem ředitel organizace a čtu je několikrát, abych byl schopen svým zaměstnancům a kolegům říct, co se po nás chce. Ten úřední jazyk je často zmotaný s eurojazkem a je pro řadu lidé komplikovaný. Myslím, že pokud lidé nerozumí úřadům, soudním rozsudkům, formulacím, je něco špatně. Ženeme se do záhuby a dává to výhodu těm, kteří se v tom profesně pohybují nebo mají výhodu ve věku. Je to nefér vůči starším lidem. Technologie se vyvíjí a dnes všechno děláme elektronicky. Je to super, ale co lidi, kteří nemají e-mail? Takových je pořád hodně a nemůžeme zapomenout, že ta generace s námi dožije. Nemůžeme je z toho vyloučit.

A co dělá krajský úřad dobře?

Patnáct, dvacet let zpátky dobře hospodaří. Situace, která nás čeká v příštích obdobích, nebude snadná na ufinancování a ještě nejsme u konce. Procházíme složitým obdobím. To, že dnes je na Fondu strategických rezerv, miliarda a půl, dvě miliardy, to bude pro restart na Vysočině hrozně důležité. To kraj dělal dobře.

Jako hejtman budete muset zaujmout postoj k řešení koronavirové krize. Co si myslíte o nouzovém stavu, rouškách, zavírání škol a třeba i o zákazu zpívání?

Jestli někdo ode mě jako od zpěváka čeká, že řeknu, že je to hloupost, tak neřeknu. Vím přesně, když zpívám před zrcadlem, jak to zrcadlo vypadá potom, co přezpívám tři písničky. Já si myslím, že tady jsme rezignovali na úplně bazální věci, které by měli být každému zřejmé. Bohužel, ztráta důvěry v informace se u nás projevila na plné čáře.

Jak se to stalo?

Nechci hodnotit, co se stalo na jaře, jak to bylo komunikované, kdo to sděloval, o co dam šlo – jestli o to vysvětlit lidem složitou a nebezpečnou situaci nebo uhrát politické body. Tohle byla zpronevěra důvěry tohoto národa. A teď se nám to vrátilo zpátky.

Zřejmě je čas použít selský rozum, souhlasíte?

Přesně tak. Každý normální člověk ví, že jestliže se přenáší virová nemoc kapénkou, mluvením, je logické, že při sportu a zpívání je riziko vyšší. Ale nevysvětlili to lidem. Říct, že vsedě covid nechodí a vestoje chodí, to je přece špatně. Přece vsedě člověk méně dýchá, než když poskakuje na parketu. Když se rozpumpuji, tak mám přece logicky větší rozptyl, začnu zpívat, křičet. To je potřeba pochopit a uvědomit si to, obzvláště teď, kdy se začínají plnit lůžka v nemocnicích a ty začínají hlásit naplněnost, odkládají operace. Jestli si někdo neuvědomuje,že situace je vážná, tak už nevím, jak mu to vysvětlit. Každý by k tomu měl zaujmout velmi rozumný postoj.

Takže si myslíte, že je načase vypnout ekonomiku stejně jako na jaře?

Myslím si, že to není možné. To už bychom neunesli. Můžeme se stokrát zaštiťovat tím, že máme nejnižší zadlužení, pořád je a je fatální. Jestliže nás tento rok stál půl bilionu a na příští rok máme dát dalších tři sta dvacet miliard, nedovedu si představit vypnout ekonomiku a bavit se o dalším půl nebo tři čtvrtě bilionu.

Takže firmy fungovat musí. Jak tedy zpomalit šíření koronaviru?

Podle mého názoru v této chvíli bychom měli všichni vzít rozum do hrsti a říct, že na tři týdny omezíme úplně všechno kromě práce a i v té práci se budeme chránit. Zkusíme to a za tři nebo čtyři týdny se to musí projevit v poklesu počtu nakažených.

To je to, co musíme sledovat? Počty nakažených?

Nejde o to, kolik lidí je nakažených, ale se zvyšujícím se číslem se zvyšuje počet těch skutečně rizikově nemocných. Těch, kteří potřebují kyslík a nemocnici. Na to nejsme ve zdravotnickém systému připraveni. A to i proto, že se zvyšujícím se číslem nebude mít kdo se o ty lidi postarat. To samé sociální zařízení, já se toho od jara bojím a nerozumím tomu, že to někdo nechápe.

Pojďme ještě ke krajským tématům. Hejtmanství chystá stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy, domova důchodců v Jihlavě a podpořil i Horáckou multifunkční arénu. Bude hrát roli, že se v jeho vedení ocitli hejtman a jeho první náměstkyně z Jihlavska?

Pokud kraj v této situaci investice naplánoval, já jako Jihlavan za ně budu rád a budu v nich pokračovat. Nevím, jestli bude mít vliv to, že jsem z Jihlavy, ale rozhodně nebudu ten, kdo bude říkat, zastavme to. Budu pokračovat ve všech důležitých investicích, které má kraj připravené. Je možné, že budeme muset některé odložit nebo škrtat, to nedokáži říct, ale nebudu na to sám. Bude nás na to v radě kraje devět a pak pětačtyřicet v zastupitelstvu.

Opakovaně jste uvedl, že v případě úspěchu v krajských volbách skončíte ve funkci ředitele Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. Kdy se tak stane?

To je dotaz spíš na ředitele krajského úřadu, pane Kadlece. Jsem ředitelem krajem zřizované organizace a předpokládám, že pan ředitel mě bude informovat, jakým způsobem to udělat mám nebo musím. Deklaroval jsem ale, že nejsem schopen dělat ředitele takové organizace a zároveň uvolněnou funkci na kraji. V domově budu muset skončit a někdo mě tam bude muset zastoupit nebo nahradit.

Nový ředitel se asi nenajde hned, budete nějakou dobu sedět na dvou židlích?

Nemyslím si,že je to potřeba. Můj manažerský tým v domově je natolik schopný, že je schopen domov vést i několik měsíců. Bude to fungovat i beze mě. záleží, jak k tomu přistoupí Rada kraje a Odbor sociálních věcí.

Senioři jsou často za poskytovanou péči vděční a mnoho z nich dokáže předávat velkou životní moudrost. Dostával jsem se také mezi ně a nebude vám to nyní chybět?

(povzdych) To je pravda, některé rozhovory s našimi klienty byly velmi zajímavé a poučné. (přemýšlí) Myslím, že i když budu na krajském úřadě, tak mě tam pustí. A nebo budu častěji navštěvovat své rodiče, rovněž seniory.

Je domov seniorů ve Velkém Meziříčí tedy místo, kam se budete vždy rád vracet?

Jestli na to budu mít prostor a čas, tak určitě. Po šesti letech mi přirostl k srdci. Je to skvělá práce, skvělí lidé, skvělé poslání. Je to práce, která mě bavila, baví a možná zase jednou bavit bude.

Jak to bude s hraním v kapele Major major? Našli si už kolegové někoho, kdo by za vás mohl v případě velkého pracovního vytížení zaskočit?

Jsme dohodnutí, že až se všechno nějak dořeší, tak se sejdeme a řekneme si, co je možné. Vzhledem k tomu, že dneska hrajeme hlavně pro radost a hraní není jako kdysi, kdy jsme hráli pětkrát za týden, rád bych si tohoto koníčka zachoval. I když to bude asi v nějaké omezené míře.

Hudba je pro vás důležitá?

Hudba je něco, co člověka osvobozuje a rock´n´roll je život, je to radost, emoce. Obrovský ventil. Chtěl bych i nadále běhat a chtěl bych si i nadále občas zazpívat se svojí kapelou.

Vnesete trochu rock´n´rollu i do krajského zastupitelstva?

Bezesporu, to jinak nejde.

Vítězslav Schrek

- je mu padesát let

- narodil se ve Znojmě, ale už čtyřicet let bydlí v Jihlavě

- je ženatý, má dvě děti

- v komunální politice je od roku 2006

- jeho zájmy jsou sport, běhá a jezdí na kole, muzika a také je rád se svou rodinou

- je rocker, ale má rád i spoustu jiných žánrů od filharmonie přes jazz až po funky