Pelhřimov – Přípravné práce v rámci stavby západního obchvatu Pelhřimova, které započaly zhruba před sedmy lety, nabraly výrazné zpoždění. Pracovníci jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic České republiky totiž nemohou bez potřebného dokumentu, na který už přes rok čekají, podat žádost o územní rozhodnutí.

Západní obchvat Pelhřimova. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Přípravy jsou v takovém stádiu, že už přes rok čekáme na souhlas ministerstva životního prostředí. To je povinná součást žádosti o vydání územního rozhodnutí. Souhlas máme už několikrát slíbený, a to dokonce i od pana ministra. Nezbývá nám ale nic jiného, než čekat,“ potvrdila ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

Teprve potom přijdou na řadu stavební povolení, jednání ohledně stavbou dotčených pozemků a vyhlášení výběrového řízení. „Jinak jsme se zatím se vším tak nějak poprali. V územním řízení by žádný zásadní problém být neměl,“ přemítala Marie Tesařová.

Západní obchvat Pelhřimova, který bude dlouhý téměř pět kilometrů, povede od Myslotína, kde se napojí na silnici I/34, až ke křižovatce se silnicí I/19 u Starého Pelhřimova. Součástí stavby bude mimo jiné také propojení se silnicemi I/19 a II/112 pomocí mimoúrovňové prstencovité křižovatky.

Stavba výrazně zlepší životní podmínky obyvatelům města Pelhřimova a odvede tranzitní dopravu z intravilánu města. Vedení trasy přeložky navíc zkrátí průjezdnou trasu územím, zrychlí průjezd a zlepší plynulost dopravy. „Základním požadavkem je dosažení parametrů silnice první třídy, bezkolizní křížení se silnicemi, s vodotečemi a polními cestami, zachování stávajících dopravních spojení a propojení nové komunikace na stávající silniční síť,“ vyjmenovala Tesařová.

Přeložka silnice I/34 vedená západním obchvatem Pelhřimova je součástí mezinárodní silnice E551, která je postupně přestavována a homogenizována na kategorii S 11,5/70. „V minulosti byly realizovány úseky Jarošov nad Nežárkou – Kamenice nad Lipou jižně od Pelhřimova a severně od Pelhřimova propojení s dálnicí D1 Pelhřimov – Humpolec. V nedávné době byla realizována stavba Nová Ves – Božejov, na kterou navazuje taktéž již zprovozněná stavba Božejov – Ondřejov – Pelhřimov,“ informovala ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Obchvat Pelhřimova bude propojovat zmíněné úseky v ucelený tah. Vybudováním akce dojde k homogenizaci celého souboru staveb ve směru od Nové Vsi po Humpolec na kategorii S 11,5/70.

Podle původních plánů měli pracovníci, kteří stavbu obchvatu připravují, v červnu příštího roku vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. V květnu roku 2020 by pak měla být stavba zahájena a v listopadu roku 2022 by byl západní obchvat Pelhřimova uveden do provozu. Jestli to tak ale opravdu bude, se vzhledem k již zmíněnému zdržení, zatím neví. Předpokládaná cena stavby je zhruba 945 milionů korun.