Téměř dvě stě nových bytů má v nejbližší době vyrůst v Polné. A nebudou na jednom místě, stavět se bude ve třech lokalitách. „V lokalitě Rerychova postaví developer osm bytových domů, celkem tam bude šestadevadesát bytů,“ informoval starosta Polné Jindřich Skočdopole o největší z nich. „Přistěhuje se tam kolem tří stovek lidí. To už je počtem střední vesnice,“ spočítal.

Téměř dvě stě nových bytů má v nejbližší době vyrůst v Polné. A nebudou na jednom místě, stavět se bude ve třech lokalitách. | Foto: Deník / Martin Singr

Nad Háječkem je pak rozestavěný první ze tří domů, tam bude v součtu třicet bytů. Zatím ve fázi příprav pak je dvaapadesát bytů v lokalitě Amylon. „Sečtu-li to, dá se říct, že v Polné do roku 2023 vyroste více jak 180 bytů, to je obrovská porce,“ usoudil starosta. Radnici těší, že vše řeší investoři a nemusí investovat do inženýrských sítí.