Oproti loňskému roku se letošní závodní sezóna rozběhla naplno. „Zatím všechny soutěže, kterých jsem se chtěla zúčastnit proběhly. Jen u pár přesunuli termíny. Letos se mi běhá dobře, nejnáročnější pro mě byl asi první závod, který je ale vždy těžší. Chvilku to trvá, než se člověk rozhýbe po zimní pauze,“ hodnotí Kateřina Vodičková.

Právě mistrovství republiky je pro ni vyvrcholením sezóny. „Budeme tam reprezentovat společně s kolegyní Míšou Honsovou Kraj Vysočina. I když je mistrovství teprve v půlce sezóny, a po něm mě čeká ještě minimálně pět dalších soutěží, tak je vnímám jako vrchol sezóny. Letos je to navíc poprvé, kdy je otevřené i pro ženské závodnice. Jsem za to ráda, protože mi to přišlo nefér, když na klasické závody jezdí běžně okolo patnácti až dvaceti hasiček,“ usmívá se Kateřina Vodičková.

Jarní situace zkomplikovala Kateřině přípravu. „Byla jsem hodně odkázaná na běh, workoutové hřiště a posilování s vlastní váhou. Tělocvičnou mi byla koupelna, je to jediná místnost v bytě, kde můžu skákat. I když jsem si myslela, že těžší podmínky pro mě budou komplikací, ukázalo se, že mi to pomohlo. Soustředím se na funkční tréninky se zapojováním vlastní váhy, aby tělo dostávalo impulsy ze všech různých odvětví,“ popisuje svou tréninkovou rutinu hasička s tím, že den až dva před samotným závodem se snaží mít volno.

Přerušení sportovních klání a omezení činnosti znamenalo pro mnohé sporty úbytek týmů i jednotlivých závodníků. U soutěží nejtvrdších hasičů se projevil zcela opačný trend. „Kvalita závodů a hlavně výkony a počty soutěžících se obrovsky zvedly. Je radost koukat na každého závodníka. Třeba Moravská liga TFA je letos opravdu nabitá skvělými holkami, ve výsledcích se lišíme pouze o sekundy. Myslím, že bude ještě velmi zajímavé sledovat, jak to nakonec dopadne,“ těší se Kateřina.

Co je to TFA

- jde o silový víceboj, který simuluje práci hasičů

- soutěžící je oblečený v plné hasičské výstroji

- trať je složená ze čtyř úseků

- na stanovištích plní úkoly jako tahání a motání hadic, překonání bariéry, výběh do výškových budov, údery kladivem, nošení závaží nebo tahání figuríny

- ženy mají na dráze drobné odlišnosti – např. lehčí závaží, největší překážky, mezi které patří dvoumetrová bariéra nebo osmdesátikilová figurína ale musí splnit

Právě v Moravské lize TFA obhajuje vítězství z loňského roku. „Zatím jsem první, ale jak říkám, konkurence je opravdu našlapaná. Jsme ale skvělá parta, i když závodíme každá za sebe, podporujeme se navzájem. Kdybych měla vyzdvihnout jeden moment letošní sezóny, bylo by to čtvrté v řadě obhájené vítězství na závodě TFA Salašská rozhledna, který rozhodně patří k těm těžším soutěžím,“ dodává hasička Kateřina Vodičková.