/SROVNÁNÍ/ Vesnice roku Kraje Vysočina se změnila k nepoznání, řidiče přijíždějící od Telče vítá zákaz vjezdu. Dělníci kopou splaškovou kanalizaci, součástí projektu je také vybudování nové čistírny odpadních vod.

Hotovo má být ještě letos, kolaudace pak musí být do března příštího roku. „Silnice bude uzavřená do konce července, to by měly být hotové výkopy. Pak přijde ještě na řadu celková oprava průtahu, to bude uzavírka ještě na pár dní,“ okomentoval práce starosta obce Martin Kodys.

Nabízí se otázka, jestli vybudování čistírny odpadních vod souvisí s úspěchem v soutěži Vesnice roku. Podle starosty vůbec ne. „O tom jsme jednali dlouho, táhne se to od roku 2015, zastupitelstvo to odhlasovalo už před roky. Věděli jsme, že to rozkopeme, když jsme soutěžili,“ sdělil.

Celý projekt vyjde na devětatřicet milionů, třicet milionů pak pokryje dotace. „Snad generace po nás řeknou, že to bylo správné rozhodnutí,“ uzavřel starosta.