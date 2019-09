Projekt Postav si svoje elektrovozítko má za cíl podpořit technické a odborné vzdělávání, spočívá ve vybavení vybraných škol potřebnými komponenty. Nyní bude každý vůz jedinečný a originální. Dané jsou pouze některé základní podmínky jako čtyři či tři kola, pohon pouze elektromotorem, nosnost alespoň sto kilogramů, minimální rychlost 20 km/h nebo jízda vpřed i vzad. V rámci projektu se uvažuje o spolupráci s ČVUT na projektu autonomního vozidla.

Do projektu se zapojil půltucet středních škol. Jedná se o Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou, Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem, Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední průmyslovou školu Třebíč, Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Českou zemědělskou akademii v Humpolci.

Kraj na projekt poskytne téměř milion a půl. „Školy si stanovily, jakou částku do toho chtějí dát, my dáváme poměrnou část,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD). Výsledky by měli studenti škol představit v červnu příští rok na jihlavském polygonu. „Financování projektu bude zajištěno z rozpočtu kraje a také za přispění zapojených škol nebo partnerských firem jednotlivých škol,“ dodala mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.