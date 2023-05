Den Země oslavili ve Starči ošetřováním aleje u cyklostezky. Přišli i lidé z Třebíče.

Lidé na Den Země ošetřovali stromky mezi Starčí a Třebíčí. | Video: Deník/Milan Krčmář

Malý chlapec se čile ohání krátkou motyčkou. „Hele, žížala! A další! A další!“ volá na babičku. Teprve šestiletý Tomášek je sice nejmladším účastníkem akce, ale elán a zájem o přírodu mu zjevně nechybí.

Dvaadvacátý duben je již tradičně Dnem Země. Ve Starči na Třebíčsku se jej rozhodli oslavit ošetřením stromů v aleji vedoucí podél cyklostezky k Třebíči. Ty zde v době covidu zasázel zdejší rodák Matěj Vláčil se svými přáteli. Pomohlo mu vedení Starče a vše zaštítila organizace Brontosaurus. „Dnes stromky pohnojíme, vysypeme kolem nich štěpku. Ta brání vysychání. A pak upravíme kůly a podíváme se, zda jsou dobře udělané úvazky,“ vysvětluje příchozím tento student brněnské Masarykovy univerzity.

Pravda, nejedná se o zrovna masovou akci, účastníci však projevují o to větší nadšení k práci. Rozebírají si nářadí a začínají okopávat stromky. Svou ruku k dílu přiložil i Jan Šindelář z třebíčské Boroviny. „Já bydlím nedaleko a po cyklostezce někdy jezdím na kole. A protože to mám jen přes kopec, tak jsem si řekl, proč nevyrazit,“ podotýká Šindelář.

Stromky ošetřuje i malý Tomášek. Ten na akci dorazil až z Brna. Kypřit hlínu mu pomáhá jeho babička Jitka Sobotková. „Já ale bydlím ve Starči, Tomášek za námi přijel na návštěvu. Přišli jsme proto, že chceme, aby to tady bylo co nejhezčí. Chodíme tudy často a moc se nám to tu líbí. Těším se, až ty stromy vyrostou, my jednou půjdeme okolo a utrhneme si jablíčko,“ zamýšlí se usměvavá dáma.

Matěji Vláčilovi pomáhá s organizací akce i jeho maminka Miloslava. „Jak byl Matěj během covidu víc doma, chodil kolem Starče a přemýšlel, jak to tu vylepšit a udělat něco pro ostatní. Zajímá se o přírodu, tak ho napadlo vysázet zde ty stromky. Zapojil do toho kamarády i celou rodinu. A tak tu tahle alej zůstane třeba i po padesáti letech,“ vzpomíná Miloslava Vláčilová.

Brigádníkům jde práce rychle od ruky. Zatímco většina okopává, Matěj Vláčil zaváží kořeniště hnojem. „To je vlastně sponzorský dar. Jedni známí ze Starče mají koně, a tak mě tím hnojem vybavili,“ směje se, zatímco mrvu rozhrabuje kolem stromků. „No a musím říct, že má teda sílu,“ komentuje typickou vůni domova.

Ta se po chvíli line podél cyklostezky. Pokud kolemjedoucím cyklistům vadí, nic neříkají. Asi i jim je jasné, že právě tato ingredience pomůže aleji dále růst. A že se tak pomáhá nejen stromkům, ale i celé Zemi. Vždyť je to vlastně dar k jejímu dnešnímu svátku.