"Kovid dva roky přerušil, tak jsme se na letošek opravdu těšili,“ říká Olga Buriánková která provozuje ukázku středověkého lazebnictví. Na ohřev lázně používá plechová kamínka. "Do středověku úplně nezapadají, ale všichni jsme tu dobrovolníci, nějaké nedostatky nám musíte prominout,“ směje se a přitom láká návštěvníky hradu na vyzkoušení koupele. "Včera se tu lidi do lázně naložili, ti co mají chuť poté mohou využít masáž“ prozrazuje.