Tábory se zatím nevzdávají. Věříme, že v létě si je užijeme, říkají pořadatelé

Pořadatelé letních táborů na jižní Moravě nadále přijímají přihlášky dětí. Stále však nevědí jistě, zda se letní akce uskuteční. Některé turnusy jsou plné, část rodičů ale objednávky stornuje. V případě, že by vláda prodloužila zákaz hromadných akcí kvůli riziku dalšího šíření koronaviru, organizátoři by museli vrátit zaplacené peníze. Doufají proto, že se do léta situace uvolní. Řekli to někteří provozovatelé letních táborů na jižní Moravě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

"Už několik týdnů doufáme, že se situace nějak vyřeší. Pokud by platila vládní omezení i v létě, pak bychom rodičům vrátili peníze, ale očekáváme spíše, že se opatření uvolní a pak se výrazně zvýší počet přihlášek. Většina turnusů už je zaplněna. Několik desítek míst jsme stornovali, ale vzhledem k celkovému počtu míst, kterých je okolo 3000, to není nic hrozného," řekl předseda spolku Děti bez hranic Josef Valter. Skauti chtějí předejít ztrátám. Vyčkávají i s výběrem peněz. "Nikdo neví jistě, jestli se tábory uskuteční, ale doufáme, že ano. Vedoucím pro jistotu radíme, aby neprováděli velké investice. Doporučujeme jim také, aby zatím počkali s výběrem peněz," řekla mluvčí skautů Barbora Trojak. Skauti pořádají letní tábory pro členy oddílů, počet zájemců tak podle mluvčí není výrazně ovlivněn aktuální situací. Další úmrtí na jižní Moravě. V Brně zemřel už devátý pacient s koronavirem Přečíst článek › Provozovatel tábora ve Strachotíně na Břeclavsku Jiří Frieb uvedl, že jim od začátku března přestaly chodit přihlášky. Počet zaplněných míst ale stačí na to, aby se tábory mohly uskutečnit. Obává se však, že nebude mít dostatek vedoucích. "Aktuálně máme obsazeny přibližně tři čtvrtiny turnusů. Zhruba dva turnusy jsou volné. Odhlásilo se nám zatím jen asi devět dětí. Záleží však také na některých vedoucích, protože jsou to většinou studenti, kterým se posunuly zkoušky, a již teď někteří ví, že v létě nebudou mít čas. Musím za ně tedy do léta sehnat náhradu," řekl Frieb. Uvolněná karanténa: Brno běhá v Lužánkách, jezdí na kole k Olympii a přehradě Přečíst článek › Na letní tábory se připravují i pionýři. "Zatím všichni s tábory počítáme a pokračujeme v přípravách. Počet přihlášek se výrazně nesnižuje ani nezvyšuje," řekla mluvčí Jihomoravského Pionýra Barbora Meduňová.

Autor: ČTK