Obdivovaný humorista a autor slavného románu o Josefu Švejkovi žil v domku pod hradem mezi lety 1921 až 1923. Byly to sice jen dva roky, ale stopu zanechal nesmazatelnou. A nejen v Lipnici a nejbližším okolí. Zamiloval si i hrad. Jaroslava Haška údajně do Lipnice nad Sázavou přivedl jeho kamarád, malíř Jaroslav Panuška. „Tehdy to bylo tak, že Hašek na cestě do hospody v Praze potkal Panušku. On mu říkal: Kam jdeš? A on, že do hospody. Co bys chodil do hospody, pojeď se mnou na Lipnici,“ popsal typicky haškovský příchod na Vysočinu kastelán hradu Marek Hanzlík. Jaroslav Panuška si totiž Lipnici, a především přírodu kolem, velmi oblíbil, a v Haškovi získal přítele do nepohody i k půllitru.