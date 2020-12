Tradičním účastníkem je například Lubomír Zaňák z Pacova. „Je to skvělé odreagování od toho vánočního stresu. Člověk na chvíli vypne, odpočine si a ještě navíc si zasportuje,“ svěřuje se závodník.

Naopak poprvé je tady Michaela Kovandová. „V Pacově bydlím teprve krátce, takže jsem zatím neměla příležitost. Nicméně pravidelně trénuji víceboj a hod diskem, takže se mi tato příležitost moc líbí a užívám si to tu,“ prozrazuje mladá slečna.

Oba ale mají jasný cíl. Hodit co nejdále a porazit ostatní. „Nechte mi tu pravou,“ běží si Lubomír Zaňák pro holínku. „Lépe létají,“ odpovídá s úsměvem na otázku, proč právě tuto.

Ostatní to neřeší, slušných výsledků dosahují i tak. „Teda, vám to dneska lítá. Asi dobrej vítr, co,“ ptá se rozhodčí a jeden z organizátorů Pavel Zajíc. Štěstí přicházejí zkusit také dva malí chlapci. Ačkoliv nedokáží hodit tolik metrů jako dospělí, potenciál v sobě nezapřou.

I když závodníkům zima zalézá za nehty, uprostřed závodu vysvitne sluníčko. „Dneska je nejideálnější počasí, jaké může být. Je mráz, takže alespoň nechodíme v bahně. Zároveň není sníh, takže nemusíme břemena a holínky hledat pod sněhem. To už se nám taky párkrát stalo,“ přibližuje Zaňák.

Indpirace z Finska

Počasí už opravdu zažili všelijaké. Závody se totiž konají po sedmačtyřicáté. „Na začátku sedmdesátých let jsme se v jednom časopisu dočetli, že ve Finsku mají regulérní závody v házení holínkou. Řekli jsme si, že bychom to také mohli zkusit,“ vzpomíná Zajíc.

Datum konání byl už tehdy jasný. „Přes léto mají fotbalisté různé přátelské zápasy. Rozhodli jsme se proto, že naše hody uděláme na Štěpána, kdy je stadion prázdný,“ vysvětluje Zajíc.

Přesto byl letošní ročník v něčem jiný. Poznamenal ho totiž koronavirus. „Přišlo jen čtrnáct účastníků. Jindy jich míváme i třicet, a to nejen z Pacova, ale i okolí. Tentokrát jsme nikoho cizího nezvali, protože jsme nechtěli, aby tady bylo moc lidí,“ líčí Zajíc.

I tak ale hodnotí Štěpánské hody jako povedené. „Jsem spokojený. U holínky se lidé vždycky vyřádí. Už se kolikrát stalo, že jí někdo dostal do hlavy. Docela to bolí, ale pro ostatní je to zábava,“ směje se škodolibě organizátor.