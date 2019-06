Už loni na to ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara (za ANO) upozornili předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS) Stanislav Polčák a členka předsednictva tohoto sdružení, poslankyně Věra Kovářová (STAN).

„Takový model je sice obvyklý i v jiných evropských zemích, ale způsob, jakým je tento systém zaváděn u nás, je pro obce zátěž. Vyzval jsem proto pana ministra, aby stát obce k přebírání poštovních poboček více motivoval a při jejich provozování je efektivněji podpořil,“ vysvětlil Polčák. Téměř polovinu nákladů na provoz Pošty Partner totiž doplácejí obce. U těch menších to představuje významnou část rozpočtu a vede to k problém při plánování obecních investičních akcí. „Podle našeho návrhu by měl stát hradit 75 procent celkových nákladů Pošt Partner,“ konstatoval Polčák.

Na to reagoval mluvčí pošty Matyáš Vitík . Uvedl, že projekt je nastavený vyváženě a je životaschopný. Podle předsedy sdružení Stanislava Polčáka pošta neposkytuje partnerům takovou míru odměny, aby provozování poboček v některých případech nebylo pro obce ztrátové. Smlouvy navíc na obce přenášejí vysokou míru odpovědnosti včetně sankcí. Projekt Pošta Partner ale podle Vitíka obsahuje fixní odměnu od České pošty i plnění orientované na objem poskytnutých služeb. „Podmínky považujeme za vyvážené, o čemž svědčí i velké množství subjektů, které franšízy provozují," dodal Vitík.

Poštou z donucení

Zda začít provozovat Poštu Partner se radili už loni zastupitelé v dvoutisícovém Dobroníně na Jihlavsku. Zatím do projektu nevstoupili. „Skutečnost je zatím taková, že jsme do usnesení ze zasedání zastupitelů zanesli, že Dobronín chce zřídit Poštu partner, protože nic jiného nám nebývá. Pokud by se Česká pošta rozhodla, že u nás zruší pobočku. Hlavně senioři jsou na poště závislí, protože si tam vyzvedávají důchod,“ sdělil starosta Dobronína Ivan Sehnal (SNK). Rada obce Dobronín poslala otevřený dopis ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), kde žádala zrušení projektu pošta Partner.

Pošta v Dobroníně již nechtěla provozovat ztrátovou pobočku a tak jí nabídla jiným zájemcům. Podle radních provozování pošty někým jiným neskýtalo záruku kvalitních služeb a tak se obec pokusila provozovat poštu sama. I přes to, že tento krok zatíží obecní rozpočet až čtvrt milionem korun ročně. Žádost o zrušení projektu byla podle starosty Sehnala logickým krokem.

Ačkoliv v médiích zaznívala kritika projektu, tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík měl jiný názor. „V kraji Vysočina funguje aktuálně osmačtyřicet pošt Partner, z toho dvaatřicet provozují obce. Ohlasy jsou pozitivní, stává se nám, že se do projektu hlásí obce, s jejichž pobočkou se aktuálně pro převod na poštu Partner nepočítá,“ uvedl Vitík ohledně žádostí o zrušení projektu. „Česká pošta neeviduje žádosti obcí o zrušení projektu pošta Partner,“ dodal.

Jinou žádost o zastavení projektu než z Dobronína prý nezaznamenalo ani Ministerstvo vnitra. „Ministerstvo eviduje podněty obcí, které spíše vyjadřují nesouhlas s převodem pošty na poštu Partner v dané obci,“ upřesnil Jiří Korbel z tiskového odboru. Vysvětlil, že Ministerstvo vnitra přikládá problematice projektu pošta Partner důležitost a reviduje celý projekt.

Starosta Dobronína, který dostal i odpověď na dopis ministrovi, vychází v současné době jen ze zpráv v médiích. „Budeme čekat na stanovení nových podmínek,“ řekl s tím, že generální ředitel České pošty nedávno prohlásil, že projekt není v současné podobě výhodný. Jak ale starosta vzápětí zdůraznil, zatím se žádné reakce od České pošty nedočkal.

Pošta prý chystá změny

V současné době má Česká pošta nového generálního ředitele Romana Knapa. Problémy s projektem Pošta Partner byly jedním z důvodů, proč se ministr v demisi Metnar rozhodl odvolat bývalého generálního ředitele České pošty Martina Elkána Jak se pochlubil nový generální ředitel médiím, hodlá provést v systému práce České pošty velké změny.

„V roce 2018 začalo fungovat 155 nových Pošt Partner, celkem jich ke konci roku bylo 583. Stále musíme držet 3200 poboček, ale chceme, aby jejich síť byla dynamičtější. Můžeme je stěhovat, slučovat, přibližovat občanům. V plánu je převést na Poštu Partner do roku 2025 celkem 1463 poboček. Cílem je, aby převody byly výhodné pro klienty, pro obce i pro Českou poštu. Starostům nyní vysvětlujeme, v čem je pro ně koncept Pošty Partner výhodný, že pro ně může být i zdrojem dodatečných příjmů,“ sdělil nový generální ředitel. Podle starosty Dobronína Ivana Sehnala se zatím nic zvláštního v tomto směru neděje, aspoň jemu prý nikdo ty údajné výhody nevysvětlil.

Další obecní úřady a obchody na Vysočině se změnily v poštu v rámci projektu Pošta Partner. Na Havlíčkobrodsku třeba Lučice a Šlapanov.

V Lučici si povinnosti České pošty vzal na svá bedra tamní obecní úřad. „My jsme vlastně neměli na výběr,“ konstatovala starostka obce Petra Vrzáková. Jak vysvětlila, nejdřív Česká pošta oznámila obecnímu úřadu v Lučici, že u nich poštu zruší. „Ale na základě protestů Svazu měst a obcí Česká pošta přišla s projektem převodu pošty na obec. Mohli jsme si vybrat, zda bude poštu provozovat místní obchod řetězce COOP nebo obecní úřad a my se rozhodli pro obec,“ upřesnila starostka.

Pro obecní úřad v Lučici to znamená, že vystaví bývalé pracovnici České pošty novou pracovní smlouvu a ta se stane zaměstnancem obce. „Samozřejmě s tím na nás padá i povinnost zajistit za pošťačku zástup, pokud by onemocněla, takže se na pracovnici pošty školí i naše hospodářka,“ vysvětlila starostka Vrzáková s tím, veškeré poštovní služby v Lučici zůstanou zachovány stejně, jako byly, obyvatelé Lučice budou moci hradit různé poplatky už ne na poště, ale na obecním úřadě.

Statisíce korun ročně

„Provoz Pošty Partner bude stát obec 100 tisíc korun ročně, uvidíme, jak bude fungovat do budoucna. Zatím běží pouhé dva dny,“ podotkla starostka Vrzáková.

V obci Šlapanov bude poštu provozovat prodejna obchodního řetězce COOP. „Rozhodli jsme se, že Poštu Partner provozovat nebudeme. Bylo by to pro nás náročné a finančně ztrátové. Museli bychom provoz dotovat,“ vysvětlil hlavní důvody odmítnutí poštovních služeb na úřadě starosta obce Josef Pavlíček.

V současné době provozuje poštovní služby na Havlíčkobrodsku již několik obecních úřadů. Konkrétně jde například o Oudoleň, Tis, Sázavku, Kámen, Kamennou Lhotu a Leštinu u Světlé. Již skoro rok provozuje na Chotěbořsku Poštu Partner obec Oudoleň. Pošta Partner je podle Matyáše Vitíka mluvčího České pošty plnohodnotnou alternativou poštovních služeb. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl.

Poštu Partner provozuje na Jihlavsku Vílanec, Dlouhá Brtnice nebo Větrný Jeníkov. Městys Větrný Jeníkov se vzhledem k narůstajícím nákladům na provoz prostoru České pošty rozhodl prodat zdejší sídlo pobočky, v kulturním domě, a přestěhoval její pobočku do prostor bývalé knihovny v budově tamějšího zámku. Městys Mrákotín o Poštu Partner nestojí. Smlouvu s Českou poštou považuje za nevýhodnou.

Obce: Děláme, co se dá

Zánik hrozil poště v obci Mladé Bříště na Pelhřimovsku. Obec převzetí odmítla, protože na zajištění služby nikoho neměla. S řešením proto přišla Česká pošta. „Pošta sama sehnala paní, která má momentálně Poštu partner v Kojčicích s tím, že bude dělat půl dne tam a půl dne tady. S tím jsme samozřejmě souhlasili, protože nám to zachová poštu alespoň na nějakou dohlednou dobu,“ informoval starosta Pavel Horáček .

Další dvě obce na Pelhřimovsku Křeštín a Vyklantice se spojily dohromady aby provoz Pošty Partner zvládly.

V Lesonicích na Třebíčsku funguje pošta v prodejně potravin. „Jako obec jsme o to zájem neměli, nechtěli jsme dotovat státní firmu,“ řekl lesonický starosta Zbyněk Nejezchleba .

V současné době je v Česku v režimu Pošta Partner téměř 500 poštovních poboček. Do budoucna by jich mělo být víc než 2000.