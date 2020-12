Začátky „Chaloupek“ spadají do období devadesátých let minulého století. „K jejich vzniku dala impuls Květoslava Burešová, dlouhodobá učitelka přírodopisu a pozemků v Kněžicích. Když se po roce 1990 nad Kněžicemi uvolnila stará lesovna, tak se tam díky její aktivitě nastěhovala naše obecně prospěšná společnost. Místo se jmenovalo Chaloupky, takže jméno společnosti bylo jasné,“ usmívá se Rajnošková.

V Chaloupkách začaly výukové a pobytové programy zaměřené hlavně na přírodu. Postupem času se tyto aktivity dostaly i dál do světa. Na přelomu tisíciletí vzniklo další pracoviště ve Velkém Meziříčí. „Tam se to původně jmenovalo Ostrůvek, protože naše pracoviště jeu soutoku dvou velkomeziříčských řek Balinky a Oslavy. A když pak přišly po roce 2009 evropské dotace, založili jsme další pracoviště v Horní Krupé u Havlíčkova Brodu. Pak vznikla myšlenka domu přírody, tak jsme se připojili,“ popisuje Marie Sára Rajnošková.

Zdroj: Deník / Helena Zelená KřížováDům přírody Žďárských vrchů, který byl letos otevřený v Krátké na Žďársku, se teď stal hlavní náplní její práce. „Podobné pozvání do přírody Žďárských vrchů tady nikdo jiný školám nenabízí. Brali jsme to jako výzvu,“ podotýká.

Dětem se v domě přírody líbí. A ještě více se jim líbí výuka venku. „Zaměřujeme se hlavně na přírodu a na krajinu. Pracujeme s dětmi od těch nejmenších až po ty odrostlejší. Učíme je poznávat rostliny, ekosystémy i život zvířat. Snažíme se dostat děti ven, do přírody,“ vysvětluje Rajnošková.

Příroda ji provází i v soukromém životě. „Chci žít v souladu s ní. Velmi mě mrzí, když lidé zanechávají v přírodě odpadky,“ říká.

Odpadky jsou problémem nejen v přírodě. Komplikované je i třídění odpadu v domácnostech. Lidé totiž často vůbec nevědí, kam co dát. „Hrozně mi třeba vadí, když nám návštěvníci domu přírody do kontejneru na papír naháží pleny. Proč? Naopak se mi ale líbilo, když k nám do domu přírody přišel chalupář, který se ptal, jestli k nám může donést kov. Že v Krátké kontejner na kov není a on by ho rád vytřídil. To byl ukázkový přístup,“ chválí chalupáře učitelka ekologické výchovy.