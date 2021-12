Doslova útokem berou zákazníci na Vysočině prodejní místa s nabídkou vánočních stromků. Nejvíc na odbyt jde kavkazská jedle a stříbrný smrk. Zákazníci nepohrdnou ani stromkem umělým.

Na nedostatek zákazníků si nemůže stěžovat Tadeáš Míšek, který prodává stromky v Havlíčkově Brodě před supermarketem u nádraží. „Mám jenom jedličky. Zájem je obrovský. Jsem tady první den a během pár hodin jsem prodal 150 kusů,“ poznamenal. Cena stromků, které nabízí, končí na částce 900 korun. Ale ani to zákazníky neodradí. Tadeáš Míšek chce stromky u marketu prodávat až do 23. prosince, ale jak dodává, je otázkou, jestli bude mít ještě co nabízet.

S nabídkou stromků přicházejí i velkoprodejci. „Toho pašáka mi zabalte,“ prohlásil před prodejnou Hecht v Havlíčkově Brodě Miroslav Pertl a ukázal na urostlou jedli. Normálně by přišel až za týden, ale v současnosti si podle jeho mínění člověk nemůže být ničím jistý. „Kdoví, co ty pány nahoře popadne. Ze dne na den nás zavřou a mám po legraci,“ dodal s tím, že kanadská jedle vydrží všechno. I když ji nechá ve sklepě.

Společnost Hecht se po zkušenostech z minulých let zaměřila pouze na prodej kavkazských jedlí. Dovážejí je z klimaticky vhodných podmínek, aby vydržely dlouho svěží. Jejich výhodou jsou i husté, pravidelně rostlé větve. Celkově lépe snáší změny teplot a a neopadávají.

Prodejna má na výběr tři velikosti – S, L, XL. „Na odbyt jde hlavně stromek velikosti L za 500 korun,“ upřesnil prodavač Milan Rauner.

Společnost Hecht podle jeho informací zvedla ceny, ale jen mírně. „Konkrétně u nejmenších stromků. Tam cena ve srovnání s loňskem narostla o 10 až 20 korun,“ dodal.

Prodej vánočních stromků z prořezávek zahájilo Lesní družstvo obcí Přibyslav, které spravuje lesy na Přibyslavsku a Žďársku. „Cena bude zhruba stejná jako loni. V průměru 120 korun za stromek,“ řekl ředitel Lesního družstva Jiří Svoboda. Stromy budou k mání v sídle Lesního družstva.

Kavkazské jedle z Dánska dovezla na Vysočinu společnost Mountfield. Zákazníci si mohou vybrat z několika velikostí a typů: od 100 do 250 centimetrů a z řad standard, premium, letos nově i excelent. Stromek v nejvíce žádané velikosti od 150 do 200 centimetrů nabízí za 549 korun.

V Třebíči, Humpolci, Pelhřimově nebo Jihlavě - všude tam nabízí vánoční stromky společnost Abies Vysočina. „Stromky pěstujeme na naší vlastní plantáži už dvacet let. Všechny pocházejí z Vysočiny. Z plantáže ale neprodáváme. Stromky vozíme na prodejní místa,“ upřesnil za vedení společnosti Robert Šíma. Ceny se pohybují od tří stovek až do tisíce korun.

Společnost má i vlastní webové stránky, kde si může zákazník prohlédnout, v jakých podmínkách stromy rostou.

Pestrý výběr vánočních stromků má Obi Jihlava. K dispozici jsou jak řezané v různých velikostech, tak i malé smrčky do bytu v košíku, květináči nebo dekorativní tašce.

Zoufat si nemusejí ani lidé, kteří si zvykli nakupovat přes internet. Vánoční stromek si mohou objednat až domů. Stromky z vlastní plantáže takto prodávají Přemysl a Zdeněk Opletalovi, kteří s tím na internetu začali jako první vůbec. „Šetříme zákazníkům čas během vánočních příprav,“ vysvětlil Zdeněk Opletal. Zájemce si svého favorita vybere podle zaslaných fotografií nebo jej podle jeho požadavků vyberou samotní prodejci. „Poté mu jej dopravíme až domů,“ dodal Opletal.

Pro čerstvě řezaný vánoční stromek si mohou přijít zákazníci i do prodejny Rozkvetlý domov Žďár nad Sázavou. „Stromky jsou z naší plantáže. Řežeme je těsně před prodejem. Ke každému stromu dostane zákazník dárek ve formě poukázky na jarní nákup balkonových květin,“ vzkázal Josef Hošek. Nejmenší stromek měří 50 centimetrů, největší pět metrů. Obchod nabízí i stromky v květináčích, které si může zákazník po Vánocích zasadit na zahradu.

Nervozitu letos neskrývá Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Bojí se, co udělá vláda v demisi. „Když už stromky jednou vytěžíte, musíte je prodat, nebo vyhodit. Takže se logicky obáváme, jak bude probíhat vánoční prodej,“ řekl Deníku mluvčí Sdružení František Valdman. České prodejce podle něj navíc válcuje konkurence z Polska. „Poláci prodávají stromky za cenu, za jakou je nemůžete ani vypěstovat. Mají totiž dotace snad na všechno,“ dodal.

Prodej vánočních stromků na Vysočině



- Lesní družstvo obcí Přibyslav: smrk, borovice – 120 Kč.



- Hecht: kavkazská jedle 125 cm - 279 Kč, 200 cm – 499 Kč.



- Abies Vysočina: 279 až 1000 Kč.



- Mountfield: kavkazská jedle 200 cm - 999 Kč.



- Obi: jedle řezaná 250 cm – 399 Kč.



- Rozkvetlý domov Žďár: jedla kavkazská – 590 Kč, smrk stříbrný – 440 Kč.



- Stromky on-line: smrk pichlavý - 499 až 899 Kč, jedle kavkazská - 599 až 5999 Kč.



- Army shop: umělý smrk - 490 až 2000 Kč.