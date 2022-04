Například v Pelhřimově už jsou školy kompletně obsazené. Ukrajinští rodiče proto musí svoje děti směřovat do okolních měst. „Je to tak. Naše školy jsou kapacitně téměř úplně vyčerpané. Podmínkou přijetí je volná kapacita ve třídě a rozhoduje o něm ředitel nebo ředitelka příslušné školy. Rodiče proto momentálně odkazujeme na školy v okolních městysech,“ vysvětlila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Jednou z nich je základní škola v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. „Nyní máme pouze dva ukrajinské žáky. Jednoho ve třetí, jednoho v sedmé třídě. Jsme schopni ještě děti přijímat, ale méně, než kolik se píše na papíře,“ uvedl tamní ředitel Vítězslav Skopal.

Narážel tak na skutečnost, že v jedné třídě se může nacházet maximálně třicet žáků. Jenže v praxi se jedná o zavádějící číslo. „Pokud bereme oněch třicet žáků jako zaplněnost tříd, pak ano, místo máme. Jenže ty místnosti u nás na nižším stupni prostorově tak velké nejsou. Zvládnou maximálně šestadvacet dětí,“ doplnil Skopal.

V podobném duchu se vyjádřil i mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk. „V jihlavských školách a mateřinkách bylo ke včerejšku téměř tři sta dětí. A jsou už u svých limitů. V každé škole je to trochu jinak, ale obecně lze říci, že ačkoli je papírová kapacita třicet žáků na třídu, v praxi je to jiné. Větší množství ukrajinských dětí klade vyšší nároky na vyučující a provoz školy. Vzdělávací zařízení je zároveň nějak prostorově řešené a ne vždy lze do všech tříd umístit oněch třicet dětí,“ vylíčil Daněk.

Kapacity má vyčerpané například vyhledávaná Základní škola Seifertova. „Máme zhruba sedmadvacet ukrajinských dětí. Můžeme přijmout maximálně dalších sedm. Jsme pomalu na hranici svých faktických kapacit,“ informoval tamní ředitel Zdeněk Wohlhőfner.

Výjimku na Vysočině zatím tvoří Třebíč. Pětatřiceti tisícové město totiž disponuje sedmi základními a jedenácti mateřskými školami. „To je poměrně hodně. Ve školách a školkách máme pětaosmdesát ukrajinských dětí. Kapacity tak ještě naplněné nemáme. Zvládli bychom přijmout žáků ještě jednou tolik,“ řekla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.