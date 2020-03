ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Doposud karanténa platila pouze pro lidi vracející se z Itálie. Za rizikové oblasti označila vláda kromě Číny, Jižní Koreje, Íránu a Itálie také Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Velkou Británii a Švýcarsko.

Ze zahraničí se teď zpátky na Vysočinu vrací i dva učitelé z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. „Jde o americkou lektorku, která se vrací z Chorvatska, tak doufám, že ji pustí přes hranice. Ta je ale tady hlášená, takže by žádný problém nastat neměl. A kolegyně se bude vracet asi dnes večer z Rakouska,“ prozradil ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov Aleš Petrák.

V Itálii nikdo

Ostatní pedagogové se podle Aleše Petráka z prázdnin v zahraničí vrátili včas. „V Itálii nebyl nikdo, to si dali říct. Jinak někteří pedagogové byli v Rakousku a na Slovensku, ale to se už všichni vrátili,“ doplnil ředitel dvou sloučených škol.

Počet Čechů v zahraničí ke dni 13. března



Čína 200

Írán 6

Itálie 1034

Jižní Korea 84

Francie 837

Španělsko 1072

Německo 473

Švýcarsko 210

Norsko 114

Dánsko 99

Nizozemsko 146

Švédsko 109

Velká Británie 854

Belgie 161

Rakousko 2143



„Skutečný počet Čechů v zahraničí ale může být podstatně vyšší, čísla totiž vypovídají jen o Češích, kteří se dobrovolně zaregistrovali do projektu Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí," sdělila Mariana Wernerová z ministerstva zahraničních věcí.

I ostatní členové pedagogického sboru ale budou od pondělí pracovat takzvaně home office, tedy z domova. „Stejně bych nemohl dělat hromadné porady, protože jen na gymplu je osmatřicet učitelů. Všechno tedy budeme řešit individuálně a do školy budou učitelé docházet jednotlivě, když si budou potřebovat udělat něco na školní síti nebo si něco vzít a vytisknout,“ poznamenal Petrák.

Z ciziny nyní cestuje i jeden z členů profesorského sboru novoměstského gymnázia. „Vyjel do ciziny, ale nikoliv do destinace, která je zařazena v seznamu rizikových zemí. I přesto jsem jej informoval o tom, že by měl po návratu zůstat doma. Budeme ve spojení dálkově a se studenty bude pracovat přes internet,“ vyjádřil se ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Jiří Maděra.

Kolik dětí vycestovalo do zahraničí z třebíčských škol, nikdo neví. „Tuto informaci nemáme. Předpokládám, že ředitelé nám ji sdělí po návratu z jarních prázdnin. Budeme s nimi mít hned v pondělí schůzku,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Přijímačky a maturita

Přesto, že žáci a studenti z Vysočiny zůstanou od pondělí doma, musí počítat se samostudiem.

Zhruba stovka dětí ze Základní školy Zhoř na Jihlavsku bude přes web dostávat informace, co by si měly během virových prázdnin nastudovat. „S deváťáky bude komunikace intenzivnější, matematiku a češtinu potřebují k přijímacím zkouškám,“ připomněl ředitel zhořské školy Richard Března.

Podobná situace je v jihlavské Základní škole Jungmannova, tam je informace o uzavření školy na webu, na budově školy a třídní učitelé také volají rodičům. Minimálně do středy pak budou pedagogové pracovat z domova. „Budou si dělat přípravu, aby se mohli děti učit i doma během mimořádných opatření,“ vysvětlila ředitelka školy Ivana Málková.

Kromě nejasností ohledně blížících se maturitních a přijímacích zkoušek dělá řediteli pelhřimovského gymnázia a obchodní akademie velké starosti také maturita z matematiky. „Nejvíc mě trápí, že poslanci zrušili schůzi. Slibovali totiž třeťákům, že jim zruší povinnou maturitu z matiky a zatím se nic neděje. Aby to mohlo začít platit, tak to musí schválit do konce března,“ zoufal si Aleš Petrák.

Jak postupovat po návratu z ciziny



Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů musí tito lidé telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. „Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou,“ informovala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.



Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. „Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit,“ zdůraznil Jiří Běhounek.