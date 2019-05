Není to ale pravidlem. Třeba v Brzkově na Jihlavsku se jezdí jen na jednodenní výlety. Na historická místa, do jihlavské zoo nebo na farmy. „V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky jsme navštívili Prahu a prohlédli si reprezentační prostory Hradu,“ dodala ředitelka Miluše Hutyrová.

Jednodenní výlet jsou oblíbené i v jihlavské ZŠ Seifertova. Tam navštěvují i zábavně sportovní nebo naučené areály. Vzdělávací nebo motivační aspekt výletu je jedině vítán.

Na jeden den jezdí i v Hodicích, někdy vyrazí školáci společně s dětmi ze školky. „Snažíme se dětem přiblížit i památky v okolí obce a v kraji Vysočina - hrad Roštejn, Dačice, Telč, Jihlava a podobně,“ řekla ředitelka školy Dagmar Marešová. Na jeden den se na konci školního roku jezdí i na 1. ZŠ Nové Město na Moravě, cílem bývá Praha, Brno nebo třeba propast Macocha.

Nic neobvyklého není ani školní výlet společný pro dvě menší školy, takto funguje například škola v Urbanově a v Pavlově na Jihlavsku. Některé malotřídky jezdí i jednou za pět let do Prahy. Je to proto, aby každé z dětí bylo alespoň jednou v hlavním městě. Děti z jihlavské ZŠ Jungamnnova pak využívají své polohy na kraji Jihlavy a často chodí výlety „po svých“.

Co možná nevíte…

Školní výlety jsou obvykle v kompetenci třídního učitele a z různých důvodů se může i stát, že žáci nikam nejedou. Je tedy obvykle na něm, jestli bude ve dnech vyhrazených pro tyto účely preferovat více jednodenních cest nebo jednu vícedenní.

Třeba v Kamenici u Jihlavy pak jezdí na jeden den jen prvňáci a druháci, od třetí do páté třídy se často jezdí i na dva dni. „A od šesté třídy už nejsou neobvyklé ani třídenní výlety, v oblibě jsou například pobyty v různých adrenalinových centrech nebo rekreačních zařízeních s týmovým programem,“ uvedl ředitel Jan Jelínek.

Program může ale mít i jednodenní výlet bez noclehu. „Letos navštívíme Resort Březová s celodenním animačním programem, další naplánovanou akcí bude návštěva rodinné farmy v Úhořilce,“ sdělila Markéta Findeisová z Jamného. Snaha zaujmout děti je patrná i na ostatních školách. „Snažíme se, aby výlety byly pro děti jak zábavné, tak obohacující. Proto například letos v Brně zažijeme virtuální realitu,“ prozradila ředitelka ZŠ Cejle Marta Kozdas.

Ve Velkém Beranově někteří vyučující po dohodě s žáky a rodiči volí sportovnější variantu, což je cyklovýlet. „Mladší děti využívají i možností poznávat Jihlavu a je zajímavé, že některé děti kromě City Parku neznají v Jihlavě nic,“ řekla ředitelka Zdeňka Pavlíčková o dětech, které bydlí šest kilometrů od krajského města Vysočiny.

Vedení škol pak někdy řeší, že ne všude děti uvítají. „Často slýchám, že ubytovací zařízení nejsou nakloněny návštěvě malých dětí,“ podotkla Marie Klubalová, ředitelka ZŠ Věžnice u Havlíčkova Brodu.

I do ciziny

Některé školy jezdí s koncem školního roku i za hranice. Děti ze ZŠ Křížová už byli v Bratislavě, Linzu, Vídni a dalších rakouských městech. Častější jsou ale zahraniční cesty v průběhu roku, probíhají například v Třešti. Žáci z tamní školy se již podívali například do Londýna, Vídně nebo Salcburku. Na konci roku se tam ale necestuje. Podobně na 1. ZŠ Nové Město na Moravě jezdí na týdenní poznávací jazykový zájezd do Anglie v září či říjnu. „Finančně to vychází nejlépe,“ prozradil ředitel školy Otto Ondráček.

Zejména menší školky mají často u školních výletů problém s penězi. „Finanční náročnost školních výletů je vysoká, a proto se snažíme nezatížit rodiče vysokou částkou. Chceme umožnit školní výlet všem dětem a snažíme se nějaké penízky na výlet vydělat sběrem papíru, hliníku a víček,“ vysvětlila Klubalová.

Finanční aspekt řeší i v Třešti, kde se na dvoudenní výlety jezdí do chatek nebo ubytoven v okolí, kde je navíc možnost levného ubytování. „Jsme limitováni vzdáleností, doprava je nejdražší položka výletu,“ potvrdila i Zuzana Krejčová, ředitelka ZŠ Růžená.

Jako z jiného světa pak působí školáci z Hořepníku na Pelhřimovsku. „Loni jsme jeli na Lipno, letos pojedeme na Třeboň,“ hlásil ředitel Milan Hupka. Finanční stránku řeší tak, že se školou jezdí i dospělí z obce a náklady se tak rozpočítají mezi více lidí. Není to však tak, že by dětem výlet dotovali. Letos se navíc podařilo domluvit, že děti pojednou dvěma mikrobusy, dospělí svými auty a kola odveze v rámci sponzorství Agrodam Hořepník. Náklady tím klesnou více než výrazně.