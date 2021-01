Lidé sice nemohli posedět u kávy v klubovně, ale mohli si dobroty a nápoje vyzvednout u výdejního okénka. Letošní novinkou byl i rozvoz po okolí. „U výdejního okénka to bylo pozvolnější, jsme zvyklí na nával, ale tentokrát to bylo pozvolnější, sem tam někdo přišel, odpoledne se občas vytvořila nějaká fronta,“ komentovala koordinátorka akce Lucie Škodová.

Celková částka sto čtyřiceti tisíc korun překvapila i samotné organizátory. „První reakcí bylo jednoznačně WOW, některé členky psaly, že to nečekaly, že je to fakt hustý. Vůbec jsme nevěděli, kde se ty peníze vzaly. Vzhledem k tomu, že jsme prodávali přes výdejní okénko, tak jsme to opravdu nečekali,“ prozradila koordinátorka Škodová.

Ujal se i nápad s rozvozem. „Rozváželi jsme zhruba třináctkrát. Možná to není tolikrát, ale vždycky šlo o velkou objednávku, třeba deseti zákusků. Zákazníci nám pak i přispívali na cestu. Na první ročník není vůbec špatné. Do budoucna v tom možná budeme pokračovat,“ hodnotila Škodová.

U výdejního okénka vydělali skauti necelých sto tisíc korun. „Do kasičky v kavárně jsme vybrali přes devětadevadesát tisíc roku. V druhé kasičce, která byla na úřadě bylo pět set korun a zbytek se vybral na účtu, zhruba okolo čtyřiceti tisíc. Jedna rodina nám dokonce k výdejnímu okénku přinesla dvě obálky, na jedné bylo napsané Elisabethka, na druhé Adámek. V obou bylo shodně deset tisíc korun. Velmi nás to překvapilo, protože dvacet tisíc je velké částka,“ vyjmenovala koordinátorka.

Peníze pomohou hned dvěma dětem v kraji. Část poputuje k Elisabethce z Heraltic, která bojuje se vzácnou poruchou metabolismu. Druhá polovina zamíří do nedaleké Jihlavy k chlapci Adámkovi s dětskou mozkovou obrnou. „Za těch osm let, kdy kavárny pravidelně otvíráme, se nám podařilo vybrat něco přes 630 tisíc korun," dodala Lucie Škodová.