Na silnicích druhé a třetí třídy najezdili silničáři tuto zimu 643 811 kilometrů, což je oproti loňským 447 767 kilometrům výrazný rozdíl. K tomu je potřeba připočítat téměř devětadevadesát tisíc kilometrů na silnicích první třídy, těch bylo loni ani ne dvaasedmdesát. „Zimy nabývají na intenzitě, dostáváme se k vrcholu a podle vývoje by měla být další zima obdobná, počasí je v sedmiletých cyklech,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) Jan Míka.

„Letošní zima byla výkonově nevyrovnaná, zejména výkony v lednu byly nejvyšší za posledních pět let. Například třetího ledna bylo ujeto více než 21 tisíc kilometrů. To znamenalo čtyřikrát projet všechny silnice v kraji,“ prozradil Míka. „Spotřebováno bylo za jeden den více jak pět set tun soli. Ekologové to neradi vidí, ale řidiči autobusů nám tleskají, když mají ráno čistou silnici,“ dodal.

Právě soli se letos také spotřebovalo výrazně více než loni. Bylo to 5751 tun, o sedmnáct set tun více než loni, přesto ale méně, než kolik bývalo používáno v zimách do roku 2013. Také inertního materiálu se letos použilo více, 58 531 tun, což je o deset tisíc tun více než loni.

Míka také prozradil, v jakém režimu silničáři v zimě fungují. Podobá se to prý vojenskému režimu. „Zaměstnanci přijdou na noční službu a pokud se nic neděje, jdou si lehnout. Když ale něco nastane, dispečer zavelí a ve dvě, ve čtyři hodiny ráno se lidé probouzí a vyjíždějí,“ řekl ředitel a dodal: „V zimě jsou všichni včetně mě k dipozici 24 hodin, kdyby se stala mimořádná situace.“

Nyní silničáře čekají opravy po zimě. Na výtluky bude potřeba odhadem sedmdesát milionů a do začátku prázdnin by mělo být vše opraveno, půjde ale o nepříliš oblíbené „záplaty“.