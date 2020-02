Devět nových nákladních aut mají k dispozici krajští silničáři. Jsou poháněná na zemní plyn a to prý symbolizuje směr, kterým se chce největší krajská příspěvková organizace ubírat.

Nová nákladní auta budou poháněná zemním plynem. | Foto: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Silničáři nyní hledají způsob, jak alternativní pohon do nejvíce využít. „Rozhodně si nemyslíme, že elektromobilita či zemní plyn jsou samospasitelné. Zvlášť u velkých nákladních aut. Na druhou stranu jsme ale přesvědčeni, že šetrný přístup k životnímu prostředí je nutný všude tam, kde to alespoň trochu jde a nepřinese to víc škody než užitku,“ řekl ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.