Momentálně má kapková závlaha „pauzu“. „V posledních dnech napršelo poměrně dost srážek, takže není potřeba. Nevíme ale, co bude za čtrnáct dní,“ uvedl Pavel Kasal z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.

Nevyužitá ale letos nezůstala. „V květnu sice pršelo dost, to ale brambory ještě nebyly vzešlé. Začaly až v polovině června, kdy už ale bylo v podstatě sucho. Takže zhruba na dva týdny byla závlaha potřeba,“ komentoval Kasal.

Celý systém mají brodští bramboráři opravdu propracovaný. „První částí je nádrž o objemu jeden a půl kubíku, kam přivádíme vodu z vrtů. V ní je čerpadlo, které vodu dále čerpá do závlahového řádu. Ta je pak vedena přes filtr na pole,“ popsal Kasal.

Takto mohou napájet až osm jednotek na poli. Navíc mohou připojit i další zařízení, které umožňuje hnojení přímo ke kořenům brambor.

Vše se spouští automaticky, není potřeba, aby pole hlídali zemědělci. „Máme tam čidla, která měří, kolik je v půdě vlhkosti a zda rostliny potřebují závlahu,“ přiblížil Kasal.

Kapkovou závlahu na farmě ve Valečově využívají už několik let a, jak Pavel Kasal řekl, velmi se jim osvědčila. „Je to systém, který mohou používat i menší pěstitelé brambor. Vzhledem k omezeným vodním zdrojům na Vysočině je to jedno z možných řešení,“ podotkl.

Na brambory má navíc dobrý vliv. „Vodu, kterou v malém množství přivádíme do kořenové zóny, efektivně využíváme. Závlaha je navíc řízená přesně, automaticky a nedochází k vyplavování živin. A zároveň nezaléváme listy, což je u brambor velice důležitý faktor vzhledem k různým chorobám,“ vyzdvihl Kasal.

Jeho slova před časem Deníku potvrdil i expert na kapkovou závlahu Luděk Cimpa. „Dodává skutečně pouze tolik vody, kolik je potřeba. V půdě totiž musí být nejen voda, ale i vzduch. Když jí do ní nalijete pásovými zavlažovači více, než je nutné, tak vytlačíte vzduch a rostlina přestane růst. Začne opět až poté, co se voda vsákne nebo odpaří,“ vysvětlil.

To se pak projevuje i na výnosech. „Například v roce 2018, kdy moc nepršelo, jsme u některých odrůd zaznamenali nárůst až o devadesát procent. Kromě výnosů se nám ale zvýšila i hmotnost hlíz,“ dodal Kasal.

Kapková závlaha



- nejefektivnější způsob zavlažování.



- dodává jen tolik vody, kolik je potřeba.



- zvyšuje výnosy polí.



- je řízená automaticky.



- lze díky ní i hnojit.