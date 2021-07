Hukot ruských vrtulníků Mi brzy vystřídá zvuk amerických strojů Venom firmy Bell. S tím se pojí i výstavba servisního a výcvikového centra, které vznikne na vrtulníkové základně v Sedleci u Náměště nad Oslavou.

Výroba prvního vrtulníku Venom pro Českou republiku. Sestavují jej v dílnách Crestview Aerospace na Floridě. | Foto: Bell Textron

Stavba by měla začít už za pár měsíců, na její přípravě spolupracují státní podnik Lom Praha a armáda. „Projekt servisního a simulačního centra je v přípravné fázi a konkretizují se z obou stran detaily. Další informace by mohly být známé v září,“ odpověděl na dotaz Deníku Pavel Lang ze státního podniku Lom Praha. „Předběžný rámcový odhad investic do obou center je v řádech nižších stovek milionů korun,“ vyčíslil Petr Sýkora z tiskového odboru ministerstva obrany.