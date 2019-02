Jižní Morava /ROZHOVOR/ - Šéf jihomoravské jízdní policie Libor Blažek jezdí v uniformě na koni už dvacet let. S kolegy vyrážejí k rizikovým demonstracím a fotbalovým zápasům, pátrají po pohřešovaných či hlídkují v chatových oblastech i centru Brna. Získali desítky sportovních ocenění. Libor Blažek, který jednotku vede už osm let, si do dalších let přeje, aby se dařilo při výběru vhodných jezdců i koní. „A hlavně aby byla jízdní policie přínosem pro lidi. Jsme tady totiž především pro ně," říká.

Členové jízdní policie musí být dobří policisté a zároveň dobří jezdci. "Skloubit to dohromady je někdy problém," říká Libor Blažek. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Kdy jste poprvé seděl na koni?

Asi v deseti letech. Doopravdy mě ale ke koním dovedl bratr, který dřív sloužil u jízdní policie v Praze.

Napadlo vás už v té době, že se budete živit prací s koňmi?

Ne. Služební hipologie tehdy neexistovala. Když jsem pak k policii před dvaceti lety nastupoval, uvědomil jsem si, že je to práce, která mě může bavit. A baví, jinak bych to tak dlouho nevydržel.

Máte koně rád už odmalička?

Vždycky se mi moc líbila písnička Zachraňte koně od Kamelotů. S koňmi jsem si to ale doopravdy ani nespojoval, nenapadlo mě to. Asi to byl osud. Teď jezdím dvacet let a stále si nemyslím, že to perfektně umím. Člověk se snaží najít způsoby, jak se to naučit lépe. Na koni nejsou žádná tlačítka jako v autě. Zvíře má svou povahu a vy pro něj musíte získat cit. Myslím, že ten cit už částečně mám.

Takže můžete říct, že koním rozumíte?

Asi ano. Ale nejsem tak fundovaný odborník, abych odpověděl na všechny otázky, které se jich týkají. Rukama mi už prošlo mnoho koní a mám proto zkušenosti. Všechno ale rozhodně nevím.

Jezdíte jako vedoucí na koni často?

Snažím se být pravidelně ve výcviku a chodit na velká bezpečnostní opatření. Tam bych jako vedoucí s kolegy být měl a stát za nimi. Také se hodně snažím zapojovat do pátracích akcí. Například minulý měsíc jsem strávil v sedle na zásazích asi čtyřicet hodin. Soukromě naopak nejezdím. Nemám ani vlastního koně. S našimi zvířaty ale často cvičím i po pracovní době.

Kdo se zasloužil o to, že v Brně vznikla služební hipologie?

Tehdejší ředitel brněnských policistů Jaroslav Přikryl. Viděl, že v Praze jízdní policii mají, a podle mě správně usoudil, že i v Brně bude potřebná. Hlavně kvůli rozsáhlé chatové oblasti. Navíc se tehdy naskytla možnost získat zadarmo sedm koní díky rušení pohraničních jednotek. Jízdní oddíl brněnské policie se pak v roce 2007 změnil na krajský oddíl.

Kolik má oddíl členů a koní?

Dvanáct policistů a dva civilní zaměstnance. Služebních koní je čtrnáct. Dva z nich jsou mladí ve výcviku.

Jak jste letos oslavili dvacetileté výročí oddílu?

Pravidelně pořádáme mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví. Letos jsme ho pojali ve slavnostnějším duchu. Ředitel Leoš Tržil na závodišti na Panské líše předal čestné plakety a odznáčky těm, kteří se na rozvoji jízdní policie v Brně podíleli.

Co musí uchazeči o členství u jízdní policie zvládat a umět?

Musí být dobří policisté a zároveň dobří jezdci. Skloubit to dohromady je někdy problém.

Je o práci u vás velký zájem?

Slušný. Lidé musí projít psychotesty a být dobře fyzicky připravení. Máme třeba problém v tom, že se k nám hlásí samé dívky. Nikoho nediskriminuji, oddíl tvoří z půlky ženy. Ale existují práce, na které je potřeba chlapská ruka. Letos jsme například měli tři uchazečky, ale sítem prošla jedna.

Podle čeho vybíráte koně?

Policejní prezidium dělá předvýběr mimo jiné podle našich požadavků a my pak koně kupujeme. Snažíme se získat čtyři nebo pět let stará zvířata, která za sebou mají alespoň základní výcvik. Vybíráme hnědáky, ryzáky nebo vraníky. Například bělouše kvůli jejich výraznosti nekupujeme. Kůň by kromě velikosti a barvy měl mít i vhodný charakter. Ideální je vyrovnaný sangvinik.

Trénujete je podobně jako sportovní koně?

Ano. Základ je drezura. Bez ní se nepohnete dál. Pak trénujeme skoky a poslední je nácvik rušivých jevů. Výbušniny, dýmovnice a střelba. Mladé koně se snažíme zařazovat mezi ty starší. Oni pak vidí, že zkušené koně různé situace nevyděsí a reagují podle nich.

Jak dlouho kůň trénuje, než může do terénu?

Základní výcvik trvá zhruba rok. Další rok už můžou do běžné hlídkové služby. Tam si postupně zvykají na změny prostředí a na takové věci, jako je třeba městská hromadná doprava. Další rok se pak zaměřujeme na speciální přípravu, aby koně mohli zasahovat u bezpečnostních opatření. Třeba u fotbalových zápasů.

Co všechno musí služební kůň umět?

Musí v první řadě poslouchat svého jezdce. Důvěřovat mu a ochotně reagovat na jeho pobídky.

Podle čeho vybíráte jména?

Držíme se těch, která už mají v průkazech, když je koupíme. Některým koním ale kvůli zkrácení dáváme přezdívky. Například kůň Prestige je Péťa. Máme třeba Matese nebo Víťu.

Používáte speciální povely?

Hlasem můžete koně oslovit, ale výraznější je například tlak holení, sedem nebo zádrží rukou. Hlasově se totiž dorozumíváme mezi sebou, ale u některých zásahů kůň hlas ani nemůže vnímat.

Jezdí policisté stále na těch stejných koních?

Není to pravidlo. Někteří ale pravidelně osedlávají ty stejné.

Má policista nějaké speciální sedlo a nástroje?

Využíváme více sedel. Na výcvik máme takzvané skokové speciály, do služby pak speciální trekingová sedla. Jsou pohodlnější a lépe se na nich rozloží váha jezdce. Když je někdo v sedle u zásahu třeba několik hodin, je důležité, aby bylo sedlo pohodlné pro jezdce i pro koně.

Jak dlouho průměrně kůň slouží?

Minimálně dvanáct let, vyřazujeme je zpravidla v sedmnácti. Ale vše samozřejmě záleží na stavu každého koně.

U jakého typu akcí zasahujete nejčastěji?

Při běžné hlídkové službě v těžko přístupných místech, třeba v chatových oblastech. Jezdíme ale i v centru Brna, lesoparcích a dalších městech. Záleží na požadavcích obvodních oddělení a na tom, kde je zrovna jaká kriminalita. Zasahujeme také u pátracích akcí. A na různých demonstracích nebo u fotbalových zápasů. Už jen naše přítomnost většinou budí velký respekt, takže zasahujeme jen v krajních případech. Tvrdím, že jeden policista na koni je za deset na zemi.

Proč se kůň hodí pro pátrání po hledaných a pohřešovaných?

Koně jsou rychlejší než pěší policista. V rojnicích díky nim mohou být mnohem větší rozestupy, jezdec z koňského hřbetu dohlédne dál. Díky tomu se dá nasadit i méně policistů.

Jak policista na koni působí na člověka?

Myslím, že dobře. Snažím se klást důraz na to, abychom při hlídkách co nejvíce mluvili s lidmi a utvrzovali je, že jsme tam pro ně. U bezpečnostních opatření kůň naopak budí respekt. A tak by to mělo být.

Dokážete vybrat největší akci, které jste se na jižní Moravě zúčastnili?

Pravděpodobně to byl První máj v roce 2006 nebo 2007. V brněnské ulici Bašty se sešli pravicoví extremisté z celé republiky. Bylo jich přes tisíc. Shromáždění se mělo rozpustit, ale oni to odmítli a chtěli pochodovat Brnem. Museli jsme je koňmi vytlačit směrem od Masarykovy ulice k Petrovu. Pod jednoho našeho koně tehdy někdo hodil výbušku, která mu vážně poranila břicho. Naštěstí to přežil.

Zraní se koně při zásahu často?

Mají takzvané protiúderové komplety, které se připínají na sedlo. Chrání jim nohy, plece, hlavu a oči. Ale i tak se mohou zranit. Od té výbušky v Baštách jsme ale naštěstí nic podobně vážného neřešili.

Jaká je nejbližší akce, při které budete v kraji zasahovat?

Při Velké ceně na brněnském okruhu. Čeká nás i fotbalové utkání v Ostravě.

Kolik je nejstaršímu koni ve vašem oddílu?

Máme šestnáctiletého Sida. Je spolehlivý, ale snažíme se ho co nejvíce šetřit. Příští rok už by si zasloužil důchod.

Koňský důchod?

Buď koně za jateční cenu koupí někdo z policistů, nebo ho nabídneme k prodeji. Chceme, aby se měl dobře, nikdo ho nezneužíval a nepracoval třeba ještě více než tady u nás. Proto chci pokaždé vidět, kde bude mít kůň stáj, jak se o něj majitelé postarají a co bude dělat. Žádný by neměl skončit špatně, sloužil nám i všem lidem a zaslouží si klidné a důstojné dožití.

Co byste krajské jízdní policii do dalších dvaceti let přál?

Já už tady asi dalších dvacet let nebudu. Těm, kteří ano, přeji, aby rozšiřovali to, co jsme tady společně vytvořili a dokázali. Aby se šířilo dobré jméno policie. Aby se dařilo při nákupu vhodných koní a výběru vhodných policistů. A hlavně aby byla jízdní policie přínosem pro lidi. Jsme tady totiž především pro ně.