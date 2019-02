Sedlice – Vodní nádrž Sedlice by v dohledné době opět mohla poskytovat bezpečné a příjemné koupání. Povodí Vltavy, které tuto přehradní nádrž na řece Želivce spravuje, v minulých dvou týdnech testovalo možnost, jak dno přehrady zbavit nahromaděných sedimentů.

Pokud se záměr podaří realizovat, což by bylo zřejmě nejdřív až v roce 2019, mohla by se kvalita vody v sedlické přehradní nádrži významně zlepšit.

První závěry ze současných průzkumných prací by mohly být známy už během letošního června. „To, co Povodí Vltavy v současnosti na vodní nádrži Sedlice provádí, je takzvaný těžební pokus. Ten by nám měl napovědět, jakým způsobem by se pak mohlo následně uskutečnit vlastní odbahňování nádrže,“ upřesnil informaci na přelomu května a června mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Na přelomu května a června byla tak na sedlické přehradě a na březích k vidění speciální těžká technika.

Současné práce, které mohou laikům připadat jako počínající odbahňování, se odehrávají pouze na několika vytipovaných místech na vodním díle Sedlice. „Na základě vyhodnocení těžebního pokusu zvolíme co nevhodnější technologii a od ní zase dovodíme náklady, jaké si odbahňování vyžádá,“ rozšířil informaci Roldán.

Podle předběžných odhadů se náklady na odbahnění sedlické přehradní nádrže mohou vyšplhat na 300 milionů korun. „Volné prostředky v takovém objemu pochopitelně Povodí Vltavy k dispozici nemá. Hlavně z toho důvodu není možné, aby vlastní odbahňování na Sedlici mohlo bezprostředně navazovat na stávající těžební pokus,“ připomněl mluvčí podniku, který povodí Vltavy v této části Pelhřimovska spravuje.

Současné práce na Sedlici vzbudily optimismus také u vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na pelhřimovském územním pracovišti KHS Kristýny Štěpánové, která tam byla při prvním odběru vzorků. „Na Sedlici, kde bývaly v minulých letech problémy, to vypadalo hůř než na Trnávce nebo v lomu v Horní Cerekvi, ale v současnosti tam probíhá pokus o odbahňování, takže by se tam kvalita vody mohla v příštích koupacích sezonách zlepšit,“ podělila se na konci května o první dojmy Štěpánová.

Kvalita vody ve vodní nádrži Sedlice je dlouhodobě problematická, což potvrdily i první výsledky rozborů vzorků vody na sklonku května, kdy začínala letošní koupací sezona ve volné přírodě. Když ve čtvrtek 31. května zveřejnili vysočinští hygienici výsledky, museli u sedlické vodní nádrže uvést „Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.“

Tato zjištění vyústila v oznámkování oranžovým smajlíkem, který lze přirovnat k trojce ve škole. Známka znamená, že je v lokalitě zhoršená jakost vody, tedy že při koupání v takové vodě existuje mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. U některých vnímavých jedinců by se ovšem již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto odborníci doporučují následné osprchování.

Voda v sedlické přehradní nádrži je problematická dlouhodobě. Hygienici očekávali, že by se situace mohla zlepšit po nedávném zprovoznění moderní čističky odpadních vod v Pelhřimově, který se nachází na jednom z přítoků, ale to se úplně nenaplnilo.

Přesněji řečeno, přínos nové čističky není jednoznačně prokázaný, a to i z důvodu, že znečišťujících faktorů je víc. Například ten, že v celé této oblasti byly v době masivního chataření, kdy se na důležitost čištění odpadních vod nekoukalo, postaveny určitě stovky rekreačních chat. Nádrž je i vyhledávaným rybářským revírem.

Pro zanedlouho stoletou přehradu je chystané odbahnění prvním počinem takového rozsahu v historii.

Vodní dílo Sedlice se nachází na vodním toku Želivka 10 kilometrů jihovýchodně od Humpolce. Postaveno bylo v letech 1921 až 1927 za účelem akumulace vody k výrobě špičkové elektrické energie ve vodní elektrárně Sedlice, která je samostatnou součástí díla.