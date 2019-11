Sbírka potravin je za dveřmi. Dobrovolníci se mohou hlásit

Vysočina – Pracovníci Potravinové banky Vysočina, která se velkým dílem podílí na organizaci Sbírky potravin, hledají dobrovolníky i pro letošní podzimní kolo sbírky. To se uskuteční v sobotu 23. listopadu hned na několika desítkách místech Vysočiny. „My máme pod záštitou celkem 18 prodejen. Takže čím víc dobrovolníků, tím líp. Když se nám totiž přihlásí větší počet dobrovolníků, tak se pak mohou častěji střídat. Sbírka probíhá od 8 do 18 hodin, a to je poměrně náročné,“ řekla Eva Šilhanová, vedoucí Potravinové banky Vysočina.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zbranek Petr