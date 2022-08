Coby zájemce o svezení vystoupám po schůdcích, z nichž první je dost vysoko nad zemí, do předposledního vagónu. Vedle dobrácky vypadajícího cestujícího je volná lavice. Po optání zjišťuji, že je volná. Tak bezva. Postupně přichází spousta dalších cestujících. Ti už pak takové štěstí nemají, pojedou tedy ve stoje. „Mohli by přidat vagony, ta mašina by to určitě utáhla,“ obrací se na mě spolucestující vedle mě. „Nebo jet ještě dopoledne,“ přidám další návrh.