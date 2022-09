Přestože má helmu, jeho hlas zní z reproduktorů a tak zatímco otáčí motorku, aby se opět rozjel, vypráví, co bude následovat. „Jdeme na něj, dám první salto s trikem, kterému říkám ožralej backflip. Neznamená to, že se netrefím na rampu, to se nebojte,“ uklidní diváky, pak skočí a po dopadu se začne smát. Panuje skvělá atmosféra.

S Petrem Pilátem skáčou i dva mladí freestyle motokrosaři, ti však zatím salta nedělají. Nicméně i oni předvádí triky, nad kterými se tají dech. Hodinu po freestyle motokrosařích pak před diváky provětrá ještě Toyotu Yaris GR Adam Havlík. Je vidět, že ho jízda plná smyků baví, je zkrátka k nezastavení.

Diváci se kromě toho mohou projet i obojživelným pásákem, letošní novinkou je alegorický automobil, který táhne dvě vany, ve kterých sedí cestujících. Projížďka je opravdu zážitek. Děti pak mohou navštívit hrady ze třináctého století, jak říká veselý moderátor v autě. Ve skutečnosti jde o skákací hrady, vedle kterých jsou také trampolíny, autíčka nebo malý bagr. Zájem je také o malé motorky. V lokalitě to tento víkend zkrátka vrčí úplně všude.

Hlavní roli ale hrají desítky terénních aut, které zdolávají terén. Bláto, strmá stoupání a prudká klesání jim občas dávají dost zabrat. Ne všechna auta to zvládnou bez karambolů. Se všemi nástrahy se naopak umí nejlépe vypořádat speciály, které mají řiditelnou přední i zadní nápravu.

Zdroj: Deník/Martin Singr

O zábavu nebude nouze ani v neděli. Petr Pilát opět předvede pár svých triků, za volat Toyoty Yaris GR pak usedne jediný český pilot formule 1 v historii Tomáš Enge. Populární pak budou soutěže Mám to na salámu, kdy si zájemci z řad veřejnosti mohou zkusit utrhnout ze šňůry v letu salám. Ať už se jim to podaří nebo ne, následuje dopad do bažiny. Po lidech budou do tůně skákat auta v rámci a vrcholem pak bude skok přes Jožina na motorce. To bude zároveň také pokus o světový rekord.