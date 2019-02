Vysočina /FOTO/ – Vysočina bude mít své zastoupení ve finále MISS Czech Republic, které se koná 7. února. Mezi deset nejkrásnějších dívek v Česku se probojovala Andrea Prchalová z Havlíčkova Brodu.

Jak sama říká, na finálový večer se těší a už odpočítává dny, kdy nastane den D. „Především bych si celé finále chtěla moc užít a nebýt nervózní. Také bych ráda odešla s pocitem toho, že jsem pro to udělala vše. Důležité je být spokojená sama se sebou,“ začíná vyprávět devatenáctiletá Andrea, která si pro finálový večer vylosovala číslo 2.

Svůj hlas pro ni mohou lidé posílat už nyní, a to na webových stránkách www.missczechrep.cz. „Doufám, že se mi třeba i poštěstí a nějaké místo se pro mě na stupních najde, ale to už necháme osudu,“ přemítá Andrea a dodává, z čeho má největší strach. „Bojím se toho, že někde zakopnu nebo udělám nějaký velký trapas,“ směje se.

Přihlášku do Miss odeslala sama, ale po celou dobu ji podporovali přátelé i rodina. Nové kamarádky získala i díky soutěži. „S ostatními holkami spolu trávíme spoustu času a dá se říci, že jsme takové Missí kamarádky. Se soutěží je spojeno doopravdy hodně soustředění, většinou to je na celý víkend, kdy spolu trávíme 100 procent času. Holky jsou skvělé a jsem moc ráda, že jsme se takto mohly vzájemně poznat, přeci jen máme stejné cíle,“ pochvaluje si kráska z Brodu.

Miss je Andrey první soutěž a přiznává, že na castinzích byla nervózní. „Úplně upřímně často moc nervózní nebývám a žádné pohovory či tak mi problém nedělají, ale když jsem uviděla tu spoustu slečen, které tam jdou také, tak to na mě nějak padlo. Castingy byly skvělé! Moc jsem si to užila a porota byla vždy usměvavá, takže to atmosféru také zpříjemnilo,“ oceňuje Andrea.

Modelingu se věnuje už čtyři roky. „Ve svých 15 letech jsem byla oslovena jednou modelingovou agenturou, u které jsem podepsala smlouvu, ale bohužel skloubit střední školu stavební s cestami do Prahy nešlo. Tudíž tuto dobu moc nepočítám. Dá se tedy říci, že zkušenosti s modelingem mám, ale pořádně to začalo až s Miss,“ svěřuje se Andrea, která v současné době studuje humanitní vědy na Karlově univerzitě v Praze.

Ke světu modelek ji to ale táhlo už od dětství. „Od malička mi kamarádi říkali, že bych měla být modelka, díky postavě a výšce. Postupem času mi přicházelo i hodně zpráv od různých agentur na mé sociální sítě. Jednou jsem také nafotila pár fotek s brodským fotografem Michalem Nepovímem a zjistila jsem, že mě to doopravdy baví,“ vzpomíná Andrea.

„Soutěž krásy MISS Czech Republic jsem dlouho sledovala a odhodlávala jsem se, jestli to mám zkusit. Jednoho dne mě oslovila přímo ředitelka soutěže Taťána Makarenko, tak jsem si řekla proč to nezkusit,“ prozrazuje finalistka Miss.

Co bude dělat po Miss ještě neví, vše se bude odvíjet od finálového večera. S největší pravděpodobností vycestuje do zahraničí. „Pokud bych se umístila na některé z vítězných pozic, čekala by mě světová soutěž. A pokud se neumístím, stejně si nějaký výlet udělám,“ říká pevně Andrea.

Otázkou zatím zůstává i Andrey budoucí povolání. „Samozřejmě vím moc dobře, že modelingem se nedá celý život živit. Jestli práce bude v mém oboru nedokážu říci, uvidíme postupem času kam mě vítr zavane,“ uzavírá adeptka na korunku krásy.