A není sám. Pro to, aby se Rusové na dostavbě Dukovan nepodíleli, je i třebíčský starosta Pavel Pacal. „Na prvním místě mám bezpečnost současného i budoucího provozu elektrárny. Proto si s ohledem na aktuální informace neumím, nebo spíš nechci, představit spolupráci s ruským Rosatomem,“ sdělil Deníku.

Ruská firma Rosatom by neměla zůstat ve hře o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany zůstat ani podle premiéra Andreje Babiše. Za velmi nepravděpodobné až takřka vyloučené to považuje i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Předpokládám, že to vláda neschválí,“ nechal se slyšet Havlíček.

Někteří už mají o svém favoritovi jasno. „Pokud se na to podíváme z pohledu již zmíněné absence mocenských zájmů, tak věříme nejvíc Jižní Koree, která je nemá. Tímto názorem se netajím dlouhodobě. Toto rozhodování je ale nad rámec pravomocí Energoregionu,“ podotkl Měrka.

Urychlení tendru

Vyřazení Rusů z veřejné zakázky by mohlo přinést i jedno pozitivum. „A to uspíšení vypsání tendru, protože premiér neustále přemýšlí, zda tam ruského dodavatele zařadit či ne. Myslím, že teď se mu ta situace poměrně vyřešila a Rosatom mezi uchazeče nezařadí,“ přemítal starosta obce Dukovany Miroslav Křišťál.

To nepřímo potvrdil i Ladislav Kříž, mluvčí skupiny ČEZ, která Dukovany vlastní a provozuje. „Pravděpodobně to zúží počet možných uchazečů, a to na tři možné. Uděláme maximum pro úspěch tohoto tendru ve třech,“ ubezpečil.

Se třemi dodavateli počítá i sdružení Energetické Třebíčsko, které dlouhodobě bojuje za dostavbu jaderné elektrárny. „Výkonný výbor Energetického Třebíčska je přesvědčen, že za této situace nic nebrání tomu, aby se vláda vrátila k původnímu harmonogramu tím, že neodkladně vyhlásí tendr, jehož součástí bude bezpečnostní posouzení třech potenciálních uchazečů. Konkrétně jde o americký Westinghouse, jihokorejskou KHNP a francouzskou EdF,“ komentovala mluvčí Energetického Třebíčska Eva Fruhwirthová.

Jak může vypadat dostavba dukovanského pátého bloku?



2021 – územní rozhodnutí o novém jaderném bloku

2021 – soutěž o dodavatele

2022 – do konce roku by měl být vybraný dodavatel

2029 – nejpozdější možný termín začátku výstavby

2036 – dokončení investice

2037 – konec životnosti reaktorových bloků (možnost prodloužení do 2047)

Pokud by došlo k dalšímu odložení vypsání tendru, hrozí, že nové jaderné výrobní bloky nebudou v provozu v momentě, kdy skončí životnost těch stávajících. „Harmonogram výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech nemá příliš rezerv,“ potvrdil Ladislav Kříž.

K poslednímu posunu ohledně možné dostavby došlo v březnu, kdy Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k umístění dalších dvou jaderných bloků v Dukovanech. Letos by mělo přibýt ještě územní rozhodnutí. Ministr průmyslu Karel Havlíček v minulosti přislíbil personální a odbornou podporu úřadu v Třebíči, který bude administrativně zpracovávat územní rozhodnutí.