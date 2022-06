Byť zpočátku trochu pokapávalo, atmosféře to však nijak neubíralo na onom klidu a laskavosti, jimiž je Rozmarné léto prodchnuté. Kolemjdoucí, kteří šli náhodou po Polance, se zastavovali a opravené převlékárny si se zájmem a hlavně úsměvem prohlíželi. „Je to moc pěkné. Já tu rekonstrukci pozorovala prakticky neustále. Bydlím kousek a tudy chodím do práce. Občas si na internetu prohlížím staré fotky Třebíče, a tak mě mrzí, že bývalý režim se na Třebíči pořádně podepsal. Proto jsem moc ráda, když se památky takto opravují,“ pochválila rekonstrukci budovy Ivona Zelenáková.

Rozhlehlou dřevěnou budovu, v níž je zhruba sto sedmdesát kabinek, navrhl známý architekt Bohuslav Fuchs. „Chtěli jsme ji opravit hlavně proto, že je naprosto unikátní. Fuchs je známý jako architekt funkcionalistický. Takže k němu patří zejména železobetonové konstrukce. Tato stavba je ale zcela jiná, veškeré konstrukce jsou v ní ze dřeva. I z toho důvodu byla budova zařazená mezi památkově chráněné objekty. Dlouho se kvůli nevyhovujícímu technickému stavu nepoužívala, teď se ale ukázala ve své původní kráse,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata.

Barvy z třicátých let

Budova dříve podle Janaty měla až cirkusově křiklavé barvy. Nyní se ale město po konzultaci s památkáři vrátilo zpět k tlumeným odstínům z časů třicátých let. To ale neznamená, že by se tím z převlékáren stal artefakt, kterého by se lidé nesměli vůbec dotknout. „Opravené říční lázně budou součástí provozu plovárny. Návštěvník složí na pokladně kauci padesát korun a dostane klíček od kabinky. Lidé je tedy budou moci běžně využívat,“ ozřejmil provozovatel Jiří Novák.

Citlivou rekonstrukci provedla firma Archatt památky. „K opravám památek je potřeba přistupovat s pokorou. Pokud na budovu špatně sáhnete, je to už na věky. A v tomto případě byla ta pokora ještě větší. Jsme třebíčská firma a všichni jsme patrioti, chodili jsme se sem koupat odmalička,“ uvedl jednatel Archattu Adam Joura.

Návštěvníci mohou na koupaliště na třebíčské Polance vyrazit ode dneška. Své brány otevřela veřejnosti ve 13 hodin. Do budoucna se mohou těšit na další rekonstrukce celého areálu, které by měly být hotové do roku 2025.

Městské říční lázně na třebíčské Polance

Budovu převlékáren navrhl brněnský architekt Bohuslav Fuchs v roce 1933. Fuchsova budova a celé, tehdy nové říční lázně se veřejnosti otevřely 27. května 1934.

Koupaliště bylo předtím, od roku 1910, na druhé straně řeky.

Koncem 70. let minulého století zde vznikl plavecký areál s bazény a zázemím včetně nových převlékáren. Fuchsova budova se ale využívala stále, uzavřela se teprve před několika lety kvůli špatnému technickému stavu.

V roce 1992 se zde konaly populární Hry bez hranic (Fuchsova budova si v nich také „zahrála“), v nichž Třebíč tehdy zvítězila.

V roce 1994 se v areálu postavil tobogán.

V roce 2016 začala oprava Fuchsovy budovy. Město za její rekonstrukci získalo ocenění Památka roku 2021. Opravy stály zhruba 12,8 milionu korun, přibližně 5,8 milionu pokryla dotace z ministerstva kultury.

Město chystá rekonstrukci celého areálu. Kromě značné modernizace bude voda v bazénech také vyhřívaná, což je nejčastější přání návštěvníků Polanky.