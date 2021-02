„Štěpán zatím chodí do normální školy. Má asistentku pedagoga, která mu pomáhá s psaním a vede ho k úspěšnému splnění úloh. Jenže problémy se čtením a obecně dyslexie jsou u něj velmi výrazné. Nestíhá číst a ani si věci pamatovat, což je velký problém. Trápí se on, trápí se i spolužáci, které zdržuje,“ začíná vyprávět Štěpánova maminka Magdalena.

Šestnáct kilometrů od jejich bydliště je speciální škola i Centrum péče o děti s autismem. To by mohlo vyřešit situaci s učením. „Bohužel ale nemáme auto. Syn se panicky bojí přítomnosti cizích lidí. Autobusem ani jiným dopravním prostředkem veřejné hromadné dopravy by cestování nezvládl,“ vysvětluje paní Magdalena.

Maminka Magdalena má sama vlastní zdravotní problémy, čeká ji transplantace ledviny. Situaci rodině pomáhá řešit babička, dodává jim i tolik potřebný pocit klidu. I tak není život maminky se dvěma malými dětmi, z nichž jedno má handicap, právě jednoduchý.

Pro děti s poruchou autistického spektra je podle pediatrů auto nutností. „Jako jeho pediatrička vím, že je pro děti s poruchou jeho úrovně dojíždění hromadnou dopravou velmi problematické. Skoro nemožné i na menší vzdálenosti,“ nechává se slyšet dětská lékařka Libuše Nováková z Polné.

Závislí na ochotě a dobré vůli sousedů

Auto nepotřebuje rodina jen na cestování do školského zařízení. „Ulehčilo by život dítěti i jeho mamince i v ostatních životních situacích. Rodina bydlí v malé vesnici a Štěpán se, díky tomu, že nezvládá hromadnou dopravu, pohybuje jen ve velmi omezeném okruhu v blízkosti svého domova. Problém je i každé lékařské vyšetření. Maminka je v nejnutnějších situacích zcela závislá na ochotě a dobré vůli sousedů,“ komentuje složitou realitu rodiny Štěpánova lékařka.

Jako znalkyně jeho zdravotního stavu se nakonec stala i Štěpánovou Patronkou a spolu s maminkou se obrátila o pomoc na charitativní organizaci Patron dětí, zřizovanou Nadací Sirius.

Pomoci může každý. Stačí přispět prostřednictvím webových stránek https://patrondeti.cz/pribeh/diky-autu-mohl-autista-stepan-do-spravne-skoly. „V tuto chvíli je z cílové částky 150 tisíc korun vybráno 81 655 korun,“ informuje Edita Mrkousová, ředitelka Patrona dětí.

„Budeme nesmírně vděčni za jakoukoliv pomoc,“ vzkazuje maminka Magdalena.