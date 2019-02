Třebíč - Havarijní stav krajského mostu v Třebíči nad železnicí v Hrotovické ulici si žádá rychlé řešení. Je neodkladně nutné už v těchto dnech omezit dopravu ze tří jízdních pruhů na dva. A rychle připravit a realizovat stavbu mostu nového a objízdné trasy. Cestující se určitě v době stavby setkají s výlukou na trati Jihlava – Brno. A do hry ještě vstupují chystané uzavírky v okolí Třebíče. Dění okolo mostu se tak v nadsázce dotýká půlky okresu.

Most v Třebíči u nemocnice. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

„Velká pracovní skupina, která se pravidelně schází, aby řešila tento dopravní problém, se shodla, že je nutné dobře sladit ostatní silniční stavby v blízkém regionu. Rekonstrukce úseku krajské silnice II/360 Třebíč – Střítež musí být bezpodmínečně dokončena dřív, než se bude stavět most v Hrotovické,“ zdůraznil třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Podle jeho slov má kraj už vysoutěženého dodavatele prací pro letošní rekonstrukci téže silnice II/360 v úseku Štěpánovice – Střítež. „Začne se letos z druhé strany od Štěpánovic po Výčapy, takže to Třebíč až tak nezatíží. Objížďka povede přes Vacenovice. O dalších kolizních stavbách zatím nevíme. Pokud se objeví, bude se hledat kompromis,“ řekl Pacal.

Došlo k dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic, které dlouhodobě plánuje opravu nájezdových ramp u nemocnice a protihlukové stěny tamtéž. Město tlačí, aby se vše udělalo naráz při stavbě nového krajského mostu.

Třebíčská radnice chystá i stavbu definitivního kruhového objezdu ve Velkomeziříčské ulici nedaleko Kauflandu. A byť se má dělat za provozu, rovněž nad ní se podle Pacala na radnici ještě zamyslí, zda ji letos dělat či ne a v jakém režimu.

Kdy by se se stavbou nového mostu v Hrotovické ulici u nemocnice mělo začít? Podle starosty Pacala nebude podle všeho začátek už v dubnu, každopádně radnice usiluje, aby se nové přemostění postavilo za jednu stavební sezonu, která trvá obvykle půl roku.

Most je součástí nejsložitějšího křížení komunikací ve městě, kterému lidé neřeknou jinak, než rampy u nemocnice. V jenom místě se potkává železniční trať Brno – Jihlava, vytížená krajská silnice II/351 ve směru od Dukovan a státní silnice I/23, která tvoří frekventovaný průtah. Na mimoúrovňovém křížení jsou vlastně těsně za sebou mosty dva. Ten krajský nad tratí plynule navazuje na silniční v majetku státu.

Z toho je patrné, že řidiče při průjezdu Třebíčí čeká jeden z nejhorších roků. „Nemáme ovšem zatím stoprocentní záruku a informaci, že most bude dokončený v tomto roce. Existuje ještě nepříznivá varianta, že most se zavře a bude se dělat příští rok. Což je pro nás absolutně nepřijatelné. Protože dvě stavební sezony by byly pro Třebíč moc velká zátěž. Chceme tomu zabránit,“ řekl důrazně.

Další jednání je 4. února. Tam se opět sejdou zástupci kraje, státu, policie, hasičů, města i silničářů. „Na havárii mostu se přišlo včas. Bezpečí je na prvním místě. Nechceme, aby se u nás opakovala situace z Prahy, kde spadla lávka v Tróji, nebo z Italského Janova, kde se k zemi poroučel dálniční most,“ podotkl Pacal.

Všechny tři konstrukce včetně té třebíčské mají společného jmenovatele – jako konstrukční prvek je použitý železobeton, který při zanedbání údržby stárne rychleji, než je obvyklé.

Teď se řeší, kudy budou jezdit autobusy MAD, sanitky, hasiči, připomeňme, že Nemocnice Třebíč nemá heliport, proto vrtulník přistává až v ulici Žďárského poblíž stanice profesionálních hasičů a sanitky k němu jezdí od nemocnice. Tato přímá přístupová trasa bude nyní přerušena rozestavěným mostem. A bude se hledat přijatelné řešení. Městská policie bude dohlížet na objížďkách na provoz.

Most je v havarijním stavu po pouhých 23 letech, co je v provozu. Pavel Pacal uvedl, že zatím hotový projekt neviděl, neví tedy, zda bude nový most přesnou kopií původního. Nynější sjezdy na rampy a výjezdy z ramp nejsou úplně ideální pro velké náklaďáky, které se obtížně vytáčejí.

Předseda spolku Regio 2020 Aleš Kratina uvedl, že podle jeho odhadu čeká cestující po železniční trati 240 Brno – Jihlava výluka minimálně dva měsíce. „Bude to kvůli snášení a budování nové mostní konstrukce,“ uvedl Kratina.

Most není starý, sloužil pouhých 23 let.