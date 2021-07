Největší stavba svého druhu poslední dekády v republice bude podle magistrátu vybudování trolejbusové trati na Bedřichov. Provoz na úseku dlouhém pět a půl kilometrů podle všeho začne již příští rok.

Trolejbus v Jihlavě, ilustrační foto | Foto: Dopravní podnik města Jihlavy

Rozšíření sítě v severní části města má své opodstatnění. „Trolejbusy jsme rozvíjeli v centru města, na východ, na západ, na jih, jen sever zůstával nějakým způsobem opomíjený,“ uvedl Karel Trojan z odboru dopravy na jihlavské radnici a připomněl, že v minulosti existovala už několikrát snaha, aby do této části Jihlavy jezdily tramvaje nebo trolejbusy, naposledy to bylo na přelomu osmdesátých a devadesátých let. „Doufáme, že na pátý pokus se nám to podaří,“ řekl Trojan.