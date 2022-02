Podle Petry Hulvové ze záchranné stanice zvířat v Pavlově mohly první nutrie uniknout do přírody ze zrušených chovů a pak se rozmnožily. „Nutrie dřív lovili lidé na maso. Dnes se to už nedělá,“ poznamenala Hulvová.

Hlodavci se podle mluvčí světelské radnice Sedlákové přesunuly do místa, kde se obyvatelé města naučili hojně krmit divoké kachny a labutě. „Zbytky zeleniny, které k řece lidé nosí v plných igelitových taškách, teď slouží jako výkrmna a lákadlo pro nutrie z celého okolí. Co nezvládnou snít nutrie, pak moc rádi žerou potkani,“ poznamenala Sedláková. Na místo k řece proto radnice ve Světlé dala ceduli jako vzkaz místním „krmičům“, kteří si myslí, že živením nutrií dělají záslužnou činnost.

Nutrie v řece Sázavě ve Světlé viděla například Dana Krajíčková. „Mně osobně se nelíbí. Jsou to přerostlé myši. Já se jich bojím. Jeden náš známý je choval. Některé byly velké jak dítě. Říkal mi, že dokážou pokousat i dospělého,“ řekla Krajíčková.

Že nutrie může člověka vážně pokousat, potvrdil Václav Nejman vedoucí záchranné stanice a lesních zookoutků z organizace Lesy hlavního města Prahy. „Skutečně se stalo, že nutrie u nás kousla dítě. Špatně dopadly i setkání nutrií a psů. Nutrie dokáže způsobit psovi zranění skoro stejné jako divoké prase,“ konstatoval Nejman.

Nutrie se v příznivých podmínkách rozmnožuje několikrát za rok, přičemž rodí čtyři až šest mláďat v jednom vrhu. „Přemnožení nutrií je ve městech stále větší problém. Rozhodně nekrmit,“ zdůraznil ekolog Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody.

Podle mluvčí radnice Sedlákové nutrie hloubí kolem břehů řeky až desítky metrů hluboké nory, které mohou způsobit propady půdy nebo podhrabaných stromů, a navíc jsou nebezpečné. „Vůbec se lidí nebojí. Sama jsem to zjistila. A to je problém. Hlavně pro děti, které by napadlo zvířata krmit a hladit. Viděla jsem na internetu jak vypadá pokousání od nutrie. Třeba pes s vykousnutým čumákem,“ upozornila Sedláková.

Nutrie mohou být nebezpečné člověku i jinak. Přenáší různé nakažlivé nemoci jako leptospirózu, salmonelózu, tularémii a některé druhy parazitů. Pokud by se nutrie ve Světlé opravdu rozmnožily, muselo by město podle mluvčí Sedlákové jejich počet snižovat. Jak potvrdila ekoložka Petra Hulvová, nutrie se v některých městech České republiky opravdu vážně přemnožily. „Hlavně Praha měla velké problémy a museli se nutrií zbavovat,“ dodala Hulvová.

Podle Ministerstva zemědělství mohou od letošního roku lovit invazivní druhy zvířat, jako například nutrii, norka čí mývala, řadoví myslivci.

Kde už mají s nutriemi problémy



Severní Čechy: Zabydlely se u řek, potoků i rybníků na Lounsku, Teplicku, Děčínsku i v Mostě. Na Chomutovsku okousaly kabeláž na mostě.



Terezín: Ničí zemědělcům obilí a jetel.



Rokycany: Toulají se po dětském hřišti a okusují kmeny stromů.



Vysočina: Na řece Sázava ničí protipovodňové hráze a jiné vodní stavby. Jsou přenašeči chorob.



Praha: Vyskytují se stovky zvířat, musí je likvidovat, evidují případy pokousání psů i dítěte.