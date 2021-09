Ke zvýšení přistoupil městský distributor tepla, akciová společnost Satt, kterou od loňského ledna stoprocentně ovládá město. Ředitel Jiří Malý zdůvodnil zdražování takto: „Cena odráží mimořádné náklady, se kterými jsme nemohli v předběžné ceně počítat, protože vznikly v první polovině letošního roku,“ řekl.

Opatření by ale nemělo trvat déle než zmíněné tři měsíce. „Od ledna roku 2022 by se cena měla snížit, protože náklady na emisní povolenky budou rovnoměrně rozprostřeny do ceny během celého roku, nejen do jednoho čtvrtletí,“ řekl Malý.

To Havlíčkobrodským zůstává cena za jeden gigajoule po celý rok 2021 stejná. Činí 553 korun. „Samotnou topnou sezonu jsme zahájili pro bytové domy už minulý pátek sedmnáctého, pro administrativu asi o dva dny dřív. Cena je v porovnání s minulým rokem asi o tři a půl procenta nižší nižší,“ sdělil jednatel společnosti Teplo HB Miroslav Sommer.

K plošnému spuštění topení je potřeba, aby se průměrné teploty držely minimálně dva dny po sobě po úrovní třinácti stupňů. Výhled počasí zároveň nesmí po delší dobu ukazovat zlepšení.

V Pelhřimově zahájili topnou sezonu už od prvního září. „A nemění se ani cena, ta zůstává naprosto stejná jako loni,“ objasnil Petr Březina, který má ve firmě distribuci tepla na starosti. Cena je od loňska nastavená na 565 korun za jeden gigajoule.

Podobně brzo zahájili topnou sezonu i v Třebíči. „Už od třicátého prvního srpna jsme spustili první dodávky pouze těm odběratelům, kteří si o to požádali. Tehdy totiž ještě nebyly splněny všechny zákonné podmínky,“ hlásil zástupce ředitele firmy TTS Energo Radek Plaček.

Pro letošní sezonu mají v Třebíči nastavenou cenu na 439 korun za jeden gigajoule. Sezonu jako takovou spustili až dnes, dvacátého září. „Ale zároveň platí, že pokud by náhodou teploty vzrostly, obyvatelé se zbytečného vytápění bát nemusí, topení je nastavené tak, aby se při hodnotách vyšších než šestnáct stupňů vypnulo samo,“ informoval Plaček.

A nakonec v Jihlavě zahájili sezonu také až dnes, dvacátého září. „Cena tady se bude určovat podle nového cenového rozhodnutí, vydaného Evropským regulačním úřadem. Našich odběratelů se to již dotklo v tom, že podle něj byly kalkulovány zálohy pro letošní rok,“ dodala vedoucí ekonomického oddělení Eliška Balounová.